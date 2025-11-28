भाटापारा में म्यूल अकाउंट पर एक्शन, एक युवक गिरफ्तार, बलौदाबाजार जिले में सबसे ज्यादा केस इसी थाने में दर्ज
आरोपी ने साइबर फ्रॉड गैंग को अपना बैंक खाता सौंपा था जिसमें साइबर फ्रॉड की रकम का ट्रांजेक्शन होता था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2025 at 8:39 PM IST
बलौदाबाजार-भाटापारा: भाटापारा शहर पुलिस और साइबर सेल ने साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई की है. संयुक्त टीम ने शुक्रवार को एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो अपने ही बैंक खाते को साइबर अपराधियों को किराए पर देकर म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल करा रहा था. आरोपी के खाते में ऑनलाइन धोखाधड़ी से आई करीब 90 हजार 696 की संदिग्ध राशि ट्रांजैक्ट हुई थी.
कैसे पकड़ा गया म्यूल अकाउंट ऑपरेटर?: भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) से संचालित समन्वय पोर्टल ने हाल ही में देशभर में संदिग्ध बैंक खातों का एक डेटा अलर्ट जारी किया था. इसी डेटा में भाटापारा के सिद्धार्थ भोई (25 साल) का नाम सामने आया. उसके इंडियन ओवरसीज बैंक, भाटापारा शाखा में खुले खाते में बार-बार ऐसे लेन-देन हुए जो साइबर फ्रॉड से जुड़े पाए गए. खाते से जुड़े ट्रांजैक्शन, लोकेशन, पैटर्न की जांच के बाद आरोपी को हिरासत में लिया.
कैसे फंसा सिद्धार्थ भोई?: पूछताछ में सिद्धार्थ भोई ने बताया कि सितंबर 2024 में उसे एक अनजान नंबर से फोन आया था. कॉलर ने सीधे कहा कि, अगर तुम अपना बैंक खाता खुलवाकर दे दोगे तो तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा. पैसे की जरूरत और कम जानकारी का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधियों ने सिद्धार्थ को विश्वास में लिया. उसने बैंक पासबुक, ATM कार्ड और संबंधित दस्तावेज दूसरे लोगों को थमा दिए. इसके एवज में आरोपी को सिर्फ 10 हजार रुपए फोन-पे से भेजे गए.
ऐसे मामलों में खाता खोलने वाले व्यक्ति को छोटा खिलाड़ी समझ लिया जाता है, लेकिन कानून की नजर में वह भी अपराध का हिस्सा होता है क्योंकि उसने अपनी पहचान का दुरुपयोग करने दिया.- DSP तुलसी लेकाम
बलौदाबाजार जिले में अब तक कुल 14 FIR: ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और म्यूल अकाउंट मामलों में जिले में 14 केस दर्ज हुए हैं. सबसे ज्यादा मामले भाटापारा शहर थाना के सामने आए हैं, जहां 12 केस पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं और इनमें 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. इसके पीछे असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए बैंकिंग डेटा, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल फुटप्रिंट की जांच पुलिस कर रही है.
म्यूल अकाउंट कैसे काम करता है?: एक म्यूल अकाउंट वह बैंक खाता है जिसे कोई व्यक्ति खुद खोलता है, लेकिन उसका पूरा नियंत्रण किसी और के पास होता है. इसका इस्तेमाल फ्रॉड की रकम रिसीव करने के लिए, पैसे को कई छोटे खातों में बांटकर भेजने के लिए, असली आरोपी की पहचान छिपाने के लिए होता है. खाता धारक को आमतौर पर 5-10 हजार रुपए कमीशन दिया जाता है.
पुलिस का क्या कहना है?: DSP तुलसी लेकाम ने बताया कि हमने समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर तुरंत कार्रवाई की. चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी ने खुद अपना खाता और जरूरी दस्तावेज दूसरों को दे दिए थे. यह अपराध की जड़ है. किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट, ATM या KYC डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देना चाहिए.
आगे क्या हो सकता है?: जांच अभी शुरुआती चरण में है. पुलिस ने आरोपी के बैंक ट्रांजेक्शन, पैसों के स्त्रोत और जुड़े मोबाइल नंबरों की जांच शुरू कर दी है. किस मोबाइल नंबर से संपर्क किया गया, किस UPI आईडी से 10,000 भेजे गए, खाते में आए ₹90,696 किस-किस से जुड़े इसकी जानकारी ली जा ही है.
लोग क्या सावधानियां बरतें? पुलिस की खास अपील
- अपना बैंक खाता किसी को न दें
- ATM, पासबुक, चेकबुक कभी किसी को न सौंपें
- फोन पर मिलने वाली “ऑफर पर कभी भरोसा न करें
- किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज की जानकारी तुरंत पुलिस को दें
- डिजिटल लेनदेन की जानकारी रखें और खुद को वित्तीय रूप से जागरूक बनाएं