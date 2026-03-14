ETV Bharat / state

दुर्ग प्रशासन ने होटल और ढाबों पर मारी रेड, घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग और कालाबाजारी पर एक्शन

वहीं गैस की किल्लत का फायदा उठाकर कुछ लोग घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होटलों और रेस्तरां में भी कर रहे हैं. इसको रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है. कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने जिलेभर में सघन जांच अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों और दुकानों में जांच की जा रही है, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की शिकायतें मिल रही वहां पर जांच की जा रही है.

दुर्ग: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के चलते गैस और पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर असर पड़ा है. इसका फायदा उठाकर कुछ लोग गैस की कालाबाजारी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं. और तो और कुछ लोग घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल होटलों और ढाबों में चोरी छिपे कर रहे हैं. इसकी वजह से घरेलू गैस सिलेंडरों की डिमांड ज्यादा हो गई है. जबकि उस अनुपात में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं की जा रही है. लोग पैनिक होकर भी गैस सिलेंडर भरवाकर रखना चाहते हैं. इसकी वजह से गैस एजेंसियों पर सिलेंडर देने का दबाव बढ़ता जा रहा है. सुबह होते ही गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की कतार लग जा रही है.

कॉमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का हो रहा इस्तेमाल

कार्रवाई करते हुए टीम ने ऐसे सिलेंडरों को जब्त कर लिया है जो कॉमर्शियल प्लेस पर घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे. संबंधित संचालकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई है. प्रशासन का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर आम उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि व्यावसायिक उपयोग के लिए अलग से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर निर्धारित हैं. इसके बावजूद कुछ व्यवसायिक संस्थान लागत बचाने के लिए घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है.

जिला खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया ने कहा, जिले के सभी प्रमुख क्षेत्रों में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से प्रतिष्ठानों की जांच कर रही है. यदि किसी भी स्थान पर घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग पाया जाता है तो नियमानुसार जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

लोगों को अफवाह से दूर रहने की हिदायत

इधर गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के कारण उपभोक्ताओं में भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है. कई लोग भविष्य की चिंता में एक साथ सिलेंडर बुकिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं. जिला खाद्य नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई सामान्य रूप से जारी है. उन्होंने बताया कि एक साथ बड़ी संख्या में बुकिंग होने के कारण सर्वर पर दबाव बढ़ गया, जिससे कुछ समय के लिए बुकिंग प्रणाली प्रभावित हुई. नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता होने पर ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके.

बलौदाबाजार में खाद्य विभाग की कार्रवाई, होटलों और ढाबों से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, एमसीबी और धमतरी में भी एक्शन

एलपीजी गैस की कमी का असर, गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की मुश्किलें बढ़ी

अवैध LPG गैस सिलेंडर भंडारण पर एक्शन, खाद्य विभाग ने जब्त किए 23 खाली सिलेंडर