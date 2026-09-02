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सामूहिक नकल पर संस्कृत यूनिवर्सिटी का एक्शन, दो कॉलेज अब नहीं बन पाएंगे परीक्षा केंद्र

जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने सामूहिक नकल के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए दो कॉलेजों को यूनिवर्सिटी की किसी भी परीक्षा का केंद्र नहीं बनाने का फैसला किया है. यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉ. शंभु कुमार झा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. बीते दिनों पीजीडीसीए परीक्षा 2025-26 के दौरान जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के उड़नदस्ता दल ने दो अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर सामूहिक नकल के मामले पकड़े थे. 7 अगस्त को लालसोट के एमडी पीजी कॉलेज और 11 अगस्त को सीकर के विश्वभारती शिक्षाशास्त्री कॉलेज में सामूहिक नकल के प्रकरण सामने आए थे. बाहरी सदस्यों की समिति ने की जांच : मामलों की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों प्रकरणों की जांच के लिए बाहरी सदस्यों की समिति गठित की थी. समिति में राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रो. राजेश पूनिया, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के डॉ. हरिशंकर प्रजापति और डॉ. महेश शर्मा शामिल थे. समिति ने दोनों मामलों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपी. रिपोर्ट के आधार पर कुलगुरु प्रो. मदनमोहन झा ने दोनों महाविद्यालयों को अग्रिम आदेश तक विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा का केंद्र नहीं बनाने के निर्णय को मंजूरी दी. पढे़ं. सीकर में PGDCA एग्जाम में सामूहिक नकल पकड़ी, 20 छात्रों से नकल सामग्री जब्त, परीक्षा निरस्त