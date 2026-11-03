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गांजा तस्करों की तैयार होगी क्राइम कुंडली, फोटो और डेटाबेस 3 राज्यों की पुलिस करेगी साझा

तस्करों की तैयार होगी क्राइम कुंडली ( ETV Bharat )

जशपुर: गांजा तस्करों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है. लगातार तस्करी की बढ़ती घटनाओं से परेशान पुलिस ने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. जशपुर पुलिस के मुताबिक 2 पड़ोसी राज्यों झारखंड और ओडिशा के साथ मिलकर एक डेटाबेस बनाया जाएगा. डेटाबेस में गांजा तस्करों की फोटो होगी और उसकी जानकारी एक दूसरे राज्यों को शेयर की जाएगी. इससे गांजा तस्करों को पकड़ना आसान हो जाएगा. जशपुर एसएसपी डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि झारखण्ड और ओडिशा से छत्तीसगढ़ आने वाले गांजे की खेप को रोकने में मदद मिलेगी. पुलिस 15 नवंबर से होने वाले धान खरीदी पर भी नजर रखेगी. क्योंकि धान परिवहन की आड़ में दूसरे राज्यों से आए धान की खेप को यहां खपाने की कोशिश की जाती है.

तस्करों की तैयार होगी क्राइम कुंडली जशपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने नई रणनीति के तहत आज एक बैठक भी की, बैठक में तीनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों की पुलिस टीम और राजस्व अधिकारी शामिल हुए. अहम चर्चा में तीनों राज्यों की सीमाओं पर कानून व्यवस्था बनाए रखने, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, अपराधियों की धरपकड़, धान एवं खनिज के अवैध परिवहन पर नियंत्रण और सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई.