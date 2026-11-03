गांजा तस्करों की तैयार होगी क्राइम कुंडली, फोटो और डेटाबेस 3 राज्यों की पुलिस करेगी साझा
फोटो और डेटा शेयर होने के बाद गांजा और मवेशी तस्करों की धरपकड़ आसान हो जाएगी. तरुण शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 8:48 PM IST
जशपुर: गांजा तस्करों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है. लगातार तस्करी की बढ़ती घटनाओं से परेशान पुलिस ने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. जशपुर पुलिस के मुताबिक 2 पड़ोसी राज्यों झारखंड और ओडिशा के साथ मिलकर एक डेटाबेस बनाया जाएगा. डेटाबेस में गांजा तस्करों की फोटो होगी और उसकी जानकारी एक दूसरे राज्यों को शेयर की जाएगी. इससे गांजा तस्करों को पकड़ना आसान हो जाएगा. जशपुर एसएसपी डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि झारखण्ड और ओडिशा से छत्तीसगढ़ आने वाले गांजे की खेप को रोकने में मदद मिलेगी. पुलिस 15 नवंबर से होने वाले धान खरीदी पर भी नजर रखेगी. क्योंकि धान परिवहन की आड़ में दूसरे राज्यों से आए धान की खेप को यहां खपाने की कोशिश की जाती है.
तस्करों की तैयार होगी क्राइम कुंडली
जशपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने नई रणनीति के तहत आज एक बैठक भी की, बैठक में तीनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों की पुलिस टीम और राजस्व अधिकारी शामिल हुए. अहम चर्चा में तीनों राज्यों की सीमाओं पर कानून व्यवस्था बनाए रखने, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, अपराधियों की धरपकड़, धान एवं खनिज के अवैध परिवहन पर नियंत्रण और सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई.
डेटाबेस से मिलेगी तस्करों की जानकारी
बैठक में शामिल होने वाले अधिकारियों ने माना कि अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरे राज्य में शरण लेकर पुलिस की कार्रवाई से बचने की कोशिश करते हैं. ऐसे अपराधियों तक पहुंचने के लिए तीनों राज्यों के बीच सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान और आपसी समन्वय बेहद जरूरी है. बैठक में ओडिशा से बड़ी मात्रा में गांजा की तस्करी कर छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों में ले जाने की गतिविधियों पर विशेष रूप से चर्चा हुई.
पड़ोसी राज्यों की पुलिस भी हुई शामिल
बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस मिलकर लंबे समय से तस्करी में संलिप्त गांजा तस्करों का डेटाबेस तैयार करेगी. इसमें आरोपितों के फोटो सहित उनका पूरा विवरण और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी. तैयार किए गए डेटाबेस को उन जिलों के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा, जिनकी सीमाओं से तस्करों की आवाजाही होती है.
पड़ोसी जिलों की पुलिस टीम भी बैठक में पहुंची
जशपुर एसएसपी ने बताया कि इस व्यवस्था से तस्करी में शामिल पुराने आरोपितों की पहचान करने, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और उनके विरुद्ध अलग-अलग जिलों एवं राज्यों में संयुक्त कार्रवाई करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही ओडिशा के सीमावर्ती जिलों में अधिक से अधिक चेकपोस्ट स्थापित करने और आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच करने पर जोर दिया गया. अधिकारियों ने तस्करी के संभावित रास्तों को चिह्नित कर वहां नियमित नाकाबंदी और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर भी सहमति जताई.
3 राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ेगी निगरानी
जशपुर जिला झारखंड और ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ के अन्य सीमावर्ती जिलों से भी जुड़ा है. सीमा की भौगोलिक स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में अपराधियों की आवाजाही और अवैध गतिविधियों की आशंका हमेशा बनी रहती है. जिसे देखते हुए बैठक में सीमावर्ती थाना-चौकी क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों, संवेदनशील स्थानों और अंतरराज्यीय चेकपोस्ट की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हुई.
सीमाओं पर अतिरिक्त चेकपोस्ट और नाकाबंदी किए जाने वाले जगहों को चिन्हित किया गया. संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की बारीकी से जांच करने और नियमित चेकिंग के माध्यम से तस्करी के संभावित रुटों को बंद करने की रणनीति बनाई गई. बैठक में अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल चेकपोस्ट स्थापित करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वहां प्रभावी जांच और लगातार निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी. बैठक में जो भी राय दिए गए हैं उन सबपर हम काम करेंगे: डॉ लाल उमेद सिंह, एसएसपी, जशपुर
15 नवंबर से धान खरीदी पर भी रहेगी नजर
एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह और कलेक्टर रोहित व्यास ने ओडिशा एवं झारखंड से आए अधिकारियों को प्रदेश में शुरू होने वाली धान खरीदी की जानकारी दी. अधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त चेकपोस्ट स्थापित करने, धान लेकर आने वाले वाहनों की सघन जांच करने और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखने पर जोर दिया. दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने वाले बिचौलियों एवं इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध आपसी समन्वय से कार्रवाई करने पर सहमति बैठक में बनी है.
छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड की सीमा पर स्थित जिलों के आपसी समन्वय से मादक पदार्थों की तस्करी, अपराधों पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में इंटर स्टेट मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई.। इस दौरान संयुक्त कार्रवाई करने पर सहमति बनी है। इससे आने वाले दिनों में कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी: डॉ. लाल उमेद सिंह, एसएसपी जशपुर
मवेशी तस्करों पर कसा जाएगा शिकंजा
एसएसपी ने बताया कि बैठक में पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मवेशी तस्करों को पकड़ने पर भी चर्चा हुई. ये जानकारी शेयर की गई कि किन-किन रास्तों से मवेशी तस्कर गुजरते हैं. किन रास्तों पर निगरानी बढ़ानी चाहिए. छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि वो ज्वाइंट प्रयास से तस्करों पर शिकंजा कसेंगे. इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों के रास्ते खनिज और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों का अवैध परिवहन कर दूसरे जिलों में ले जाने की गतिविधियों पर भी निगरानी बढाई जाएगी. सीमावर्ती जिलों में सक्रिय निगरानी बदमाशों, माफिया, बदमाशों और स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए भी अहम कदम उठाए जाएंगे. गुंडों को पकड़ने के लिए उनकी सूची व्हाट्सएप के माध्यम से एक-दूसरे के साथ साझा की जाएगी.
फिलहाल 381 नामों की जानकारी पुलिस ने आपस में साझा की
जशपुरनगर में हुई इस अहम बैठक में पड़ोसी राज्य झारखंड से 231 और ओडिशा राज्य से 40 नामों के लोगों की जानकारी शेयर की गई. जबकि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों जिसमें बलरामपुर से 10, सरगुजा से 76, रायगढ़ से 34 लोगों के नाम साझा किए गए है. कुल 381 लोगों की जानकारी पुलिस ने आपस में साझा की है. बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि अपराधियों की लोकेशन और उनकी गतिविधियों का रिकार्ड तैयार कर उसकी सूचना एक दूसरे को भेजी जाएगी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जानकारी के अभाव में कई बार बदमाश बच निकलते हैं या फिर उनकी पहचान नहीं हो पाती है. डेटा बेस होने से काम पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा. इसके साथ ही निगरानीशुदा बदमाशों की ट्रैकिंग भी आसान होगी.
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