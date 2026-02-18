महुआ शराब बनाने वालों पर एक्शन, बलौदा बाजार आबकारी विभाग ने दी चेतावनी
आबकारी विभाग ने 1 लाख 70 हजार की अवैध शराब और 2550 किलो लाहन जब्त किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 18, 2026 at 12:33 PM IST
बलौदा बाजार: अवैध तरीके से महुआ शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. बीते मंगलवार को एक बार फिर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख 70 हजार की अवैध शराब और महुआ लहान को जब्त किया. यह पूरी कार्रवाई आबकारी आयुक्त आर संगीता के निर्देश पर की गई. कलेक्टर दीपक सोनी और जिला आबकारी अधिकारी मुकेश अग्रवाल ने भी कार्रवाई की मॉनिटरिंग की.
कच्ची महुआ शराब बनाने वालों पर एक्शन
दरअसल, आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि कसडोल अंतर्गत ग्राम घटमड़वा डेरा, थाना गिधौरी क्षेत्र में अवैध महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है. सूचना मिलते ही टीम ने योजनाबद्ध तरीके से मौके पर दबिश दी गई. दबिश के दौरान नाला किनारे लावारिस हालत में भारी मात्रा में महुआ लाहन और तैयार महुआ शराब बरामद की गई. विधिवत तलाशी लेने पर 30 किलोग्राम क्षमता वाली प्लास्टिक बोरियों में भरी कुल 85 नग महुआ लाहन बरामद हुई, जिनका कुल वजन 2550 किलोग्राम था. इतनी बड़ी मात्रा में लाहन मिलना इस बात का संकेत है कि यहां बड़े पैमाने पर अवैध शराब निर्माण की तैयारी चल रही थी.
55 लीटर महुआ शराब बरामद
लाहन के अलावा मौके से 55 लीटर तैयार महुआ शराब भी जब्त की गई. कच्ची और खतरनाक शराब को प्लास्टिक के बड़े बड़े गैलेन में भरकर रखा गया था. जब्त कच्ची शराब और महुआ लहान की अनुमानित कीमत 1 लाख 70 हजार के करीब बताई जा रही है. जब्त किए गए सामान को मौके पर भी नष्ट कर दिया गया.
अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
मौके पर कोई आरोपी मौजूद नहीं मिला, जिसके चलते अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(1)(च), 34(2) और 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया. विभाग द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रही है. आबकारी अधिकारियों का कहना है कि आसपास के गांवों और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी.
अर्जुनी में भी कार्रवाई
कसडोल के अर्जुनी भी आबकारी विभाग की टीम ने महुआ शराब बनाने के ठिकानों पर दबिश दी. विभाग ने यहां से 30 लीटर शराब सहित कई सामान बरामद किया. आबकारी विभाग ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी ये कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी. इस पूरी कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, आबकारी उप निरीक्षक मनराखन नेताम तथा नगर सैनिक कमल वर्मा और राजकुमारी पैकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
