बीमा फ्रॉड आरोपियों पर एक्शन, संभल में सचिन शर्मा समेत तीन की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क

गन्नौर तहसीलदार रविंद्र विक्रम सिंह ने कहा, कोर्ट के आदेश पर सचिन शर्मा समेत तीन आरोपियों की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गयी.

Photo Credit: ETV Bharat
आरोपियों पर संभल प्रशासन ने कसा शिकंजा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 4:56 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 5:04 PM IST

संभल: संभल प्रशासन ने 100 करोड़ से ज्यादा के बीमा फ्रॉड के मुख्य सरगनाओं में शामिल सचिन शर्मा की चल-अचल संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की. सोमवार को गन्नौर तहसील में जब तहसीलदार, पुलिस और प्रशासनिक टीम सचिन शर्मा के आवास पर पहुंची. इसके बाद सीलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई.

अदालत के आदेश पर हुई कार्रवाई: सोमवार को मौके पर पहुंचे गन्नौर तहसीलदार रविन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की जा रही है. न्यायालय ने सचिन शर्मा की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है. इसके तहत सोमवार उसके निवास पर पहुंचकर भवन को सील किया जा रहा है. गन्नौर तहसीलदार ने कहा कि कुल संपत्ति का विवरण कार्रवाई के बाद सार्वजनिक किया जाएगा.

जानकारी देते गन्नौर तहसीलदार रविंद्र विक्रम सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

100 करोड़ का बीमा घोटाला किया: संभल दक्षिणी एएसपी अनुकृति शर्मा ने बताया कि जनवरी 2025 से संभल पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसने 12 से अधिक राज्यों में नेटवर्क फैलाकर 100 करोड़ से ज्यादा का बीमा घोटाला अंजाम दिया था. यह गिरोह भोले-भाले लोगों को निशाना बनाकर धोखाधड़ी से बीमा कराता और पूरी बीमा राशि हड़प लेता था. गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों, टीबी और कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का फर्जी बीमा कराया गया.

मर चुके लोगों के नाम पर बीमा कराया: संभल दक्षिणी एएसपी अनुकृति शर्मा ने कहा कि आरोपियों ने मृत व्यक्तियों के नाम पर भी बीमा कराया था. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तक को नहीं छोड़ा गया. कुछ मामलों में युवाओं का कई कंपनियों से बीमा कराया गया और उनकी हत्या को सड़क हादसा दिखाकर एक्सीडेंटल क्लेम ले लिया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
बीमा क्लेम फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सदस्यों पर कार्रवाई. (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी के कई जिलों में 25 मुकदमे दर्ज: इन मामलों की गहन जांच के बाद संभल, मुरादाबाद, बदायूं, एटा समेत कई जिलों में 25 से मुकदमे दर्ज किए गए. अब तक 70 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि हत्या से जुड़े मामलों में 18 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें से 25 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है.

