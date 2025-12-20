ETV Bharat / state

अपराधियों से गिफ्ट लेना पड़ा महंगा, दारोगा पर एसपी ने गिराई गाज

दारोगा विनोद कुमार ( Social Media )

पटना: बिहार के पटना पुलिस में तैनात दारोगा विनोद कुमार पर गाज गिर गयी है. दारोगा पर बालू माफिया, शराब माफिया और आपराधिक प्रवृति के लोगों से गिफ्ट लेने के आरोप में कार्रवाई की गयी है. यह कार्रवाई पटना पश्चिमी के एसपी भानु प्रताप सिंह ने की. "विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी स्तर पर नियमों के उल्लंघन या संदिग्ध आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वर्दीधारी अधिकारियों से अपेक्षित आचरण में किसी भी प्रकार की चूक पर कठोर कदम उठाए जाएंगे." -भानु प्रताप सिंह, एसपी, पटना पश्चिमी पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह (ETV Bharat) क्या है मामला?: एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लेख प्रसारित किया गया था. लेख और तस्वीर के माध्यम से आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन बिक्रम थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने अपनी विदाई समारोह के दौरान कुछ व्यक्तियों से उपहार लिए. शराब-बालू माफिया से संबंध: एसपी के अनुसार ये ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका संबंध शराब तस्करी, बालू माफिया और अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती हेतु भेजे गए प्रस्तावों से था. मामला सामने आने के बाद एसपी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्देश दिए.