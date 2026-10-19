जयपुर एक दुकान पर आचार की टंकियों में मिली मृत छिपकलियां, मच्छर एवं मकड़ियां...85 हजार किलो माल सीज
'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई.
Published : October 19, 2026 at 9:02 PM IST
जयपुर: प्रदेश में ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत कार्रवाई जारी है. केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल एवं सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने मुहाना मंडी स्थित दुकान का निरीक्षण किया. इस दौरान करीब 85 हजार किलोग्राम आचार एवं आचार बनाने के लिए रखे कच्चे माल को नष्ट करवाने को सीज किया.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फर्म के बेसमेंट में प्लास्टिक की करीब 100 टंकियों में विभिन्न प्रकार का आचार और कच्चा माल रखा मिला. इनमें लगभग 5 हजार किलो तैयार आचार तथा गाजर, कैरी, नींबू और मिर्ची सहित करीब 80 हजार किलो कच्चा माल प्रोसेसिंग को रखा था. टंकियों की जांच में मच्छर, मकड़ियां और जाले पाए गए. एक-दो टंकियों में मृत छिपकलियां मिलीं. परिसर में अत्यधिक गंदगी के साथ खिड़कियां और जालियां टूटी थी.
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85 हजार किलो सामग्री सीज: चतुर्वेदी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा दल ने मौके से सॉस, मिक्स आचार और आम के आचार के नमूने जांच के लिए लिए. इसके अतिरिक्त करीब 1,700 किलोग्राम पैक आचार एवं सॉस भी सीज किया. खाद्य सामग्री के दूषित होने की आशंका को देखते करीब 85 हजार किलोग्राम आचार एवं कच्चे माल को नष्ट करवाने की कार्रवाई की गई. खाद्य सामग्री के अवैध विक्रय अथवा उसे खुर्द-बुर्द किए जाने की आशंका को देखते हुए परिसर सील कर खाद्य कारोबार पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई. संबंधित अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा, जयपुर द्वितीय को फर्म का खाद्य लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई के निर्देश दिए.
खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कार्रवाई: अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zz) में परिभाषित असुरक्षित खाद्य की अवधारणा तथा धारा 26 के तहत खाद्य कारोबार संचालक के दायित्वों के उल्लंघन से संबंधित पहलुओं की जांच की जा रही है. प्रयोगशाला जांच में उत्पाद असुरक्षित मिलने पर जांच एवं साक्ष्यों के आधार पर असुरक्षित खाद्य के निर्माण, भंडारण अथवा विक्रय से संबंधित धारा 59 सहित लागू वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करेंगे. अधिनियम की धारा 59 में उल्लंघन के परिणामों के अनुसार कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है.
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टीम ने मुहाना के एक फर्म के प्रोडक्ट्स का निरीक्षण किया. यहां खाद्य उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी भ्रामक दावे तथा अधूरा पता अंकित करने संबंधी अनियमितता मिली. टीम ने संबंधित खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए और उपलब्ध संबंधित माल सीज किया. फर्म को संबंधित उत्पादों का निर्माण एवं विक्रय अग्रिम आदेशों तक बंद रखने के निर्देश दिए. इसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा लागू नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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