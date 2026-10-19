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जयपुर एक दुकान पर आचार की टंकियों में मिली मृत छिपकलियां, मच्छर एवं मकड़ियां...85 हजार किलो माल सीज

जयपुर में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करती टीम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत कार्रवाई जारी है. केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल एवं सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने मुहाना मंडी स्थित दुकान का निरीक्षण किया. इस दौरान करीब 85 हजार किलोग्राम आचार एवं आचार बनाने के लिए रखे कच्चे माल को नष्ट करवाने को सीज किया.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फर्म के बेसमेंट में प्लास्टिक की करीब 100 टंकियों में विभिन्न प्रकार का आचार और कच्चा माल रखा मिला. इनमें लगभग 5 हजार किलो तैयार आचार तथा गाजर, कैरी, नींबू और मिर्ची सहित करीब 80 हजार किलो कच्चा माल प्रोसेसिंग को रखा था. टंकियों की जांच में मच्छर, मकड़ियां और जाले पाए गए. एक-दो टंकियों में मृत छिपकलियां मिलीं. परिसर में अत्यधिक गंदगी के साथ खिड़कियां और जालियां टूटी थी.