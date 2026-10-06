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दिल्ली में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई: 5 हजार क्वार्टर अवैध शराब बरामद, आरोपी हिरासत में

100 पेटियों में 5 हजार क्वार्टर अवैध शराब बरामद ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा इलाके में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने अवैध शराब की सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है. टीम ने आरोपी के कब्जे से 5 हजार क्वार्टर अवैध शराब और दो वाहन बरामद किए हैं. बरामद वाहनों में एक चारपहिया वाहन और एक स्कूटी शामिल है.