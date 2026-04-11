अवैध रेत परिवहन के खिलाफ एक्शन, रेत से भरे तीन ट्रैक्टर जब्त
चिरमिरी में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है.एसडीएम ने रेत से लदे ट्रैक्टर जब्त किए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 11, 2026 at 4:23 PM IST
एमसीबी : शनिवार के दिन जिले के चिरमिरी क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया.लगातार मिल रही शिकायतों और गुप्त सूचनाओं के आधार पर चिरमिरी एसडीएम ने रेत से लदे तीन ट्रैक्टरों को जब्त किया.
अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई
हल्दीबाड़ी से बड़ी बाजार रोड के रास्ते अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया कि कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले ट्रैक्टरों का इस्तेमाल रेत ढुलाई के लिए किया जा रहा था, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है.
लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है.इसी के आधार पर टीम बनाकर कार्रवाई की गई, जिसमें तीन ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं. आगे भी ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी- बिजेंद्र सिंह सारथी, एसडीएम चिरमिरी
अवैध रेत कारोबारियों में हड़कंप
एसडीएम के नेतृत्व में की गई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध रेत कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में संतोष का माहौल है. ग्रामीणों और शहरवासियों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में लंबे समय से चल रही अवैध रेत खनन और परिवहन की गतिविधियों पर रोक लगेगी.
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