ETV Bharat / state

अवैध रेत परिवहन के खिलाफ एक्शन, रेत से भरे तीन ट्रैक्टर जब्त

अवैध रेत परिवहन के खिलाफ एक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

एमसीबी : शनिवार के दिन जिले के चिरमिरी क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया.लगातार मिल रही शिकायतों और गुप्त सूचनाओं के आधार पर चिरमिरी एसडीएम ने रेत से लदे तीन ट्रैक्टरों को जब्त किया.

अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई

हल्दीबाड़ी से बड़ी बाजार रोड के रास्ते अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया कि कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले ट्रैक्टरों का इस्तेमाल रेत ढुलाई के लिए किया जा रहा था, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है.