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सूरजपुर जिले में रेत के अवैध परिवहन पर एक्शन, 5 मिनी ट्रक जब्त

सूरजपुर में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना वैध दस्तावेजों के रेत का परिवहन कर रहे ट्रक जब्त, पुलिस थाने के सुपुर्द

illegal sand transportation
सूरजपुर जिले में रेत के अवैध परिवहन पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 7:24 PM IST

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सूरजपुर: जिले में अवैध खनन और रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनिज विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 5 मिनी ट्रकों को जब्त किया है. इस कार्रवाई के बाद रेत तस्करों में हड़कंप मच गया है.

सूरजपुर में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस थाने के सुपुर्द

जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई प्रतापपुर क्षेत्र के खड़गवां में की गई. खनिज विभाग की टीम ने जांच के दौरान ऐसे मिनी ट्रकों को पकड़ा जो बिना वैध दस्तावेजों के रेत का परिवहन कर रहे थे. जांच में अनियमितता पाए जाने पर विभाग ने तत्काल पांचों वाहनों को जब्त कर लिया. कार्रवाई के बाद जब्त सभी मिनी ट्रकों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए प्रतापपुर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. अब संबंधित प्रकरण में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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बिना वैध दस्तावेजों के रेत का परिवहन कर रहे ट्रक जब्त, पुलिस थाने के सुपुर्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लगातार हो रही कार्रवाई

खनिज अधिकारी भूषण कुमार पटेल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध खनन, अवैध क्रेशरों के संचालन और अवैध रेत परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक जिले में अवैध क्रेशरों का संचालन और अवैध बालू परिवहन पूरी तरह बंद नहीं हो जाता, तब तक विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

खनिज विभाग का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों की अवैध निकासी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आने वाले दिनों में भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह की सघन जांच और कार्रवाई जारी रहेगी. विभाग की इस सख्त कार्रवाई से अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप का माहौल है.

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