ETV Bharat / state

अवैध रेत परिवहन पर शिकंजा, धमतरी में 7 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, नहीं दिखा पाए कोई दस्तावेज

धमतरी में संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए रेत ले जाते 7 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है.

illegal sand transport Action
अवैध रेत परिवहन पर शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2026 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं रेत के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में विकासखंड कुरूद क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने 7 ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है, जो बिना वैध अनुमति के रेत परिवहन करते पाए गए.

नहीं मिले कोई वैध दस्तावेज

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चारभाटा (नारी) से अवैध रेत परिवहन की शिकायत प्रशासन को प्राप्त हुई थी. शिकायत मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. निर्देशानुसार शुक्रवार को संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में औचक जांच अभियान चलाया गया और संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की गई. जांच के दौरान 7 ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए गए. वाहनों के पास आवश्यक दस्तावेज एवं वैध अनुमति नहीं मिलने पर टीम ने मौके पर ही सभी वाहनों को जब्त कर लिया.

illegal sand transport Action
धमतरी में 7 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अवैध उत्खनन पर सख्त निगरानी

तहसीलदार एन.टी. सिन्हा ने बताया कि जब्त वाहनों को कृषि उपज मंडी कुरूद में सुरक्षित रखा गया है. मामले में आगे की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा को भेज दिया गया है. जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है.

आर्थिक के साथ पर्यावरण नुकसान भी

अवैध रेत उत्खनन से पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होने के साथ शासन को आर्थिक नुकसान भी होता है, इसलिए प्रशासन अब नियमित रूप से संयुक्त जांच अभियान चला रहा हैं. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने भी कहा कि जिले में अवैध खनिज परिवहन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने संबंधित विभागों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने कहा है.

जिला प्रशासन ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि अवैध खनन या रेत परिवहन की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके. प्रशासन का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और राजस्व सुरक्षा के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

शारीरिक शोषण मामले में आरोपी को सख्त सजा, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला हुआ था दर्ज
टैक्स वसूली में धमतरी नगर निगम का लक्ष्य 82 प्रतिशत ही पूरा, जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ी
ड्रोन से बदलेगी धमतरी की खेती, कलेक्टर की पहल से हाईटेक कृषि की शुरुआत

TAGGED:

TRACTOR TROLLEYS SEIZE
ILLEGAL MINING
अवैध रेत परिवहन
धमतरी अवैध रेत
ILLEGAL SAND TRANSPORT ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.