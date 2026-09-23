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नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, तस्कर की 3.02 करोड़ की प्रॉपर्टी-वाहन फ्रिज

नशा तस्कर सुगम चंद की प्रॉपर्टी फ्रीज ( सोर्स- झालावाड़ पुलिस )

झालावाड़ : जिले की घाटोली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की काली कमाई से बनाई गई करोड़ों की प्रॉपर्टी व वाहनों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है. पुलिस ने बताया कि तस्कर के तीन मकान और एक वाहन समेत कुल 3 करोड़ 2 लाख 37 हजार 518 रुपए की संपत्ति कार्रवाई के दायरे में आई है. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिलेभर में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान दिव्य प्रहार चलाया गया था, जिसके तहत जिले के तस्करों की बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां की गई. नशा तस्करी पर लगाम लगाने व तस्करों की काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को चिह्नित कर उन्हें फ्रीज करने या अवैध संपत्तियों को डिस्मेंटल करने के लिए ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 की शुरुआत की गई. अभियान का मोटिव नशा तस्कर को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा भी कसना था. इस अभियान के तहत घाटोली थाना क्षेत्र के नशा तस्कर सुगन चंद की प्रॉपर्टी को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है. इसे भी पढे़ं. राजस्थान में नशा तस्करों पर कड़ा शिकंजा, 73 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति सीज