नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, तस्कर की 3.02 करोड़ की प्रॉपर्टी-वाहन फ्रिज

नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, तस्कर की 3.02 करोड़ की प्रॉपर्टी-वाहन फ्रिज
नशा तस्कर व उसके परिजन इन संपत्तियों का बेचान, उपयोग व हस्तनांतरण नहीं कर पाएंगे.
Published : September 23, 2026 at 12:35 PM IST
झालावाड़ : जिले की घाटोली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की काली कमाई से बनाई गई करोड़ों की प्रॉपर्टी व वाहनों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है. पुलिस ने बताया कि तस्कर के तीन मकान और एक वाहन समेत कुल 3 करोड़ 2 लाख 37 हजार 518 रुपए की संपत्ति कार्रवाई के दायरे में आई है. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिलेभर में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान दिव्य प्रहार चलाया गया था, जिसके तहत जिले के तस्करों की बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां की गई. नशा तस्करी पर लगाम लगाने व तस्करों की काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को चिह्नित कर उन्हें फ्रीज करने या अवैध संपत्तियों को डिस्मेंटल करने के लिए ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 की शुरुआत की गई. अभियान का मोटिव नशा तस्कर को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा भी कसना था. इस अभियान के तहत घाटोली थाना क्षेत्र के नशा तस्कर सुगन चंद की प्रॉपर्टी को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है.
इसे भी पढे़ं. राजस्थान में नशा तस्करों पर कड़ा शिकंजा, 73 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति सीज
उन्होंने बताया कि नशा तस्कर सुगन चंद के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामले दर्ज हैं. फ्रीज की गई संपत्तियों में तीन मकानों की बाजार में कीमत 2 करोड़ 92 लाख 66 हजार 431 रुपए है. वहीं, वाहन की कीमत 9 लाख 71 हजार 87 रुपए बताई गई है. अब नशा तस्कर व उसके परिजन इन संपत्तियों का बेचान, उपयोग व हस्तनांतरण नहीं कर पाएंगे. नशा तस्कर की संपत्तियों को फ्रीज करने के पहले इसका प्रस्ताव तैयार कराया गया. बाद में प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया. मंजूरी मिलने के बाद संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई पूरी की गई है.
पुलिस के अनुसार, पुलिस ने संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड का मिलान कराया. इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से इनका वर्तमान बाजार मूल्यांकन कराया गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने संपत्तियों की पहचान, दस्तावेजों की जांच और फ्रीजिंग की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की. अब इन संपत्तियों का उपयोग, हस्तांतरण या बिक्री नहीं की जा सकेगी. एसपी ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति को किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा. आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.