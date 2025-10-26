ETV Bharat / state

जांजगीर-चांपा में रेत माफियाओं पर जिला टास्क फोर्स का एक्शन, ट्रैक्टर-हाइवा-जेसीबी मिलाकर 31 वाहन जब्त

अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए इन वाहनों को थाना परिसर में रखा गया है.

Action against mining
जांजगीर-चांपा में रेत माफियाओं पर जिला टास्क फोर्स का एक्शन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 26, 2025 at 9:00 PM IST

3 Min Read
जांजगीर चाम्पा: जिला में एक बार फिर रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला टास्क फ़ोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है. दो दिनों में महानदी, हसदेव नदी में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते 31 वाहनों को जब्त किया है. जब्त वाहनों में 25 ट्रैक्टर, 2 हाइवा और 4 जेसीबी मशीन शामिल है.

जांजगीर-चांपा में रेत माफियाओं पर जिला टास्क फोर्स का एक्शन

जीरो टॉलरेंस नीति: दरअसल, जिले में बरसात खत्म होने के बाद नदियों का जल स्तर कम होने लगा है और रेत माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं. प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है. कलेक्टर जन्मेजय महोबे और SP विजय कुमार VS पांडेय के निर्देश पर गठित जिला टास्क फोर्स कार्रवाई कर रही है.

अवैध खनन गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिले में खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए सख्त एक्शन आगे भी जारी रहेगा- कलेक्टर जन्मेजय महोबे

रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते 31 वाहनों को जब्त किया

इन इलाकों में हुई कार्रवाई: जिला खनिज अधिकारी अनिल कुमार साहू ने बताया कि 25 और 26 अक्टूबर को खनिज विभाग के साथ राजस्व एवं पुलिस विभाग ने दबिश दी. बम्हनीडीह, खपरीडीह, चांपा, देवराहा, जांजगीर, केराकछार, पंतोरा क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोकथाम की कार्रवाई हुई. खनिज परिवहन करने वाले वाहनों और रेत घाट क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया.

ट्रैक्टर-हाइवा-जेसीबी मिलाकर 31 वाहन जब्त

बम्हनीडीह क्षेत्र: खनिज रेत के अवैध उत्खनन में लिप्त 1 जेसीबी और अवैध परिवहन करते 2 हाइवा और 1 ट्रैक्टर को जब्त किया और थाने में रखा गया है. वहीं 1 जेसीबी नदी में खराब हो जाने के कारण स्थानीय नागरिक को सुपुर्द किया गया.

चांपा क्षेत्र: खनिज रेत के अवैध परिवहन करते 7 ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस थाना चांपा में रखा गया है. इसी तरह ग्राम देवराहा, हसदेव नदी क्षेत्र से देर रात अवैध उत्खनन में इस्तेमाल 1 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को वाहन चालक मौके से फरार होने के कारण लावारिस हालत में जब्त किया गया. 26 अक्टूबर को थाना जांजगीर-चांपा में रखा गया है.

इसके अतिरिक्त 25 अक्टूबर को खनिज उड़नदस्ता दल ने बम्हनीडीह-खपरीडीह क्षेत्र से अवैध परिवहन करते 6 ट्रैक्टर और केराकछार हसदेव नदी क्षेत्र से 6 ट्रैक्टर जब्त कर जिला कलेक्टर परिसर जांजगीर और पंतोरा थाना में रखा गया.

महानदी में मिले लावारिश जेसीबी, 3 ट्रैक्टर: शिवरीनारायण क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन काम में शामिल 1 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर को जब्त कर थाना शिवरीनारायण में रखा गया.

इन वाहनों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है.

