ETV Bharat / state

अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ एक्शन; तीसरे दिन 29 वाहनों का चालान, 19.50 लाख का जुर्माना वसूला

कानपुर देहात : जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन का गुरुवार को तीसरे दिन भी चेकिंग अभियान जारी रहा. जिला खनन अधिकारी सुभाष सिंह के मुताबिक, इस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 वाहनों का चालान किया गया है. इसके साथ ही 19.50 लाख रुपये का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है. अभी तक तीन दिन की हुई कार्रवाई में 27 लाख रुपये से भी ज्यादा जुर्माना वसूलने का काम किया गया है. उन्होंने बताया कि आगे भी अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.

जिला खनन अधिकारी के मुताबिक, जनपद कानपुर देहात में उपखनिज के अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध शासन की मंशा के अनुरूप सख्त कार्रवाई लगातार जारी है. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशन में संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत निदेशालय लखनऊ की टीम, उपजिलाधिकारी भोगनीपुर, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कानपुर देहात एवं खान अधिकारी कानपुर देहात द्वारा संयुक्त रूप से कानपुर–झांसी राजमार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.