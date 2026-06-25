अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ एक्शन; तीसरे दिन 29 वाहनों का चालान, 19.50 लाख का जुर्माना वसूला
जिला खनन अधिकारी सुभाष सिंह के मुताबिक, तीन दिन की कार्रवाई में 27 लाख रुपये से भी ज्यादा जुर्माना वसूला गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 8:30 PM IST
कानपुर देहात : जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन का गुरुवार को तीसरे दिन भी चेकिंग अभियान जारी रहा. जिला खनन अधिकारी सुभाष सिंह के मुताबिक, इस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 वाहनों का चालान किया गया है. इसके साथ ही 19.50 लाख रुपये का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है. अभी तक तीन दिन की हुई कार्रवाई में 27 लाख रुपये से भी ज्यादा जुर्माना वसूलने का काम किया गया है. उन्होंने बताया कि आगे भी अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.
जिला खनन अधिकारी के मुताबिक, जनपद कानपुर देहात में उपखनिज के अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध शासन की मंशा के अनुरूप सख्त कार्रवाई लगातार जारी है. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशन में संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत निदेशालय लखनऊ की टीम, उपजिलाधिकारी भोगनीपुर, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कानपुर देहात एवं खान अधिकारी कानपुर देहात द्वारा संयुक्त रूप से कानपुर–झांसी राजमार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.
जिला खनन अधिकारी के मुताबिक, अभियान के दौरान उपखनिज के अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग में संलिप्त वाहनों की गहन जांच की गई. जांच के दौरान बिना वैध परिवहन प्रपत्र के उपखनिज का परिवहन करते पाए गए कुल 26 वाहनों के विरुद्ध ऑनलाइन चालान की कार्रवाई करते हुए कुल 19,49,730 रुपये का जुर्माना वसूला गया. इसके अतिरिक्त गंभीर अनियमितता पाए जाने पर 15 वाहनों को थाना भोगनीपुर में सीज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है.
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में उपखनिज के अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा. ऐसे अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा किसी भी स्तर पर अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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