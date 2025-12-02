ETV Bharat / state

अवैध गैस रिफलिंग के खिलाफ 'ऑपरेशन प्रवर्तन', 740 वाणिज्यिक सिलेंडर जब्त, 3 गिरफ्तार

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान अवैध रिफलिंग से संबंधित उपकरण भी बरामद किए, जो चारे के बीच छिपा रखे थे.

commercial gas cylinder seized
अवैध गैस सिलेंडर जब्त (Courtesy - Food Department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 10:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जिला कलेक्टर डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी ​के निर्देश पर जिला रसद कार्यालय, जयपुर प्रथम ने 'ऑपरेशन प्रवर्तन' के तहत मंगलवार को अवैध गैस रिफलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. रसद विभाग की टीम ने जयपुर शहर के रिहायशी क्षेत्र सांगानेर में अवैध गैस रिफलिंग एवं वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों के अनाधिकृत भण्डारण पर कार्रवाई की. टीम ने 740 वाणिज्यिक गैस सिलेंडर जब्त कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया.

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि विशेष सतर्कता दल गठित कर सुखदेवपुरा नाटाणीवाला, 12 मील, श्रीराम की नांगल, सांगानेर में दबिश दी. कार्रवाई के दौरान मौके पर लगभग 740 वाणिज्यिक गैस सिलेंडर सघन आवासीय क्षेत्र में मिले. इनमें से कई सिलेंडर वाहनों एवं जमीन पर खुले रूप में रखे हुए थे. उन्होंने बताया कि परिसर से अवैध रिफलिंग में प्रयुक्त उपकरण भी जब्त किए. टीम ने 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 5 गैस भट्टियां, 5 भगौने, गैस ट्रांसफर नलिकाएं, रेगुलेटर, भारी मात्रा में सील एवं कैप आदि भी बरामद किए गए, जिन्हें पशु चारे के बीच छिपा रखा गया था.

पढ़ें: जयपुर: अवैध गैस रिफिलिंग पर कार्रवाई, 480 सिलेंडर जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार, 300 मिलावटी मोमोज किए नष्ट

उन्होंने बताया कि एक वाहन एवं बिना नामांकित पिकअप वाहन भी अवैध गैस रिफिलिंग में उपयोग करते हुए मिले. मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. जिन्होंने पूछताछ में बताया कि सिलेंडर अनिका गैस एजेंसी मुहाना एवं ब्रिलियंट गैस एजेंसी बगरू से संबंधित हैं. परिसर से अवैध रसीद बुक भी जब्त की गई है. दोनों एजेंसियों की संलिप्तता की जांच के लिए दो जांच दल गठित किए गए हैं, जिन्हें 48 घंटों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. चारण ने बताया कि दोषियों के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की गई है.

TAGGED:

अवैध गैस रिफलिंग पर कार्रवाई
3 ARRESTED IN ILLEGAL GAS REFILING
ACTION AGAINST ILLEGAL GAS REFILING
ILLEGAL GAS REFILING IN SANGANER
740 COMMERCIAL GAS CYLINDERS SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.