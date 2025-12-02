ETV Bharat / state

अवैध गैस रिफलिंग के खिलाफ 'ऑपरेशन प्रवर्तन', 740 वाणिज्यिक सिलेंडर जब्त, 3 गिरफ्तार

जयपुर: जिला कलेक्टर डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी ​के निर्देश पर जिला रसद कार्यालय, जयपुर प्रथम ने 'ऑपरेशन प्रवर्तन' के तहत मंगलवार को अवैध गैस रिफलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. रसद विभाग की टीम ने जयपुर शहर के रिहायशी क्षेत्र सांगानेर में अवैध गैस रिफलिंग एवं वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों के अनाधिकृत भण्डारण पर कार्रवाई की. टीम ने 740 वाणिज्यिक गैस सिलेंडर जब्त कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया.

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि विशेष सतर्कता दल गठित कर सुखदेवपुरा नाटाणीवाला, 12 मील, श्रीराम की नांगल, सांगानेर में दबिश दी. कार्रवाई के दौरान मौके पर लगभग 740 वाणिज्यिक गैस सिलेंडर सघन आवासीय क्षेत्र में मिले. इनमें से कई सिलेंडर वाहनों एवं जमीन पर खुले रूप में रखे हुए थे. उन्होंने बताया कि परिसर से अवैध रिफलिंग में प्रयुक्त उपकरण भी जब्त किए. टीम ने 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 5 गैस भट्टियां, 5 भगौने, गैस ट्रांसफर नलिकाएं, रेगुलेटर, भारी मात्रा में सील एवं कैप आदि भी बरामद किए गए, जिन्हें पशु चारे के बीच छिपा रखा गया था.