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बिहार में गैस कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन, भारी मात्रा में सिलेंडर जब्त

क्या-क्या बरामद हुए?: जब्त सिलेंडर में एचपी गैस का 10 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, एचपी गैस का 55 घरेलू गैस सिलेंडर, भारत गैस का 23 घरेलू गैस सिलेंडर, इंडेन गैस का 17 घरेलू गैस सिलेंडर, 90 उपभोगता कार्ड, उज्ज्वला भारत गैस का 6 चूल्हा, एक रिफिलिंग नोजल पाइप और माइक्रोटेक का तराजू जब्त किया गया है.

कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई: असल में बुधवार को रिसियप थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पहरा में विकास कुमार सिंह अपने घर और दुकान में विभिन्न कंपनियों के गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहा है. जिसके बाद छापेमारी की गई. इस दौरान 105 गैस सिलेंडर के साथ-साथ गैस रिफिलिंग करने वाले उपकरण भी जब्त किए गए हैं.

औरंगाबाद/वैशाली: जब से गैस सिलेंडर की किल्लत शुरू हुई है, कालाबाजी बढ़ गई है. हालांकि इसे रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन की ओर से लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में औरंगाबाद और वैशाली समेत कई जिलों में कार्रवाई हुई है. औरंगाबाद पुलिस ने रिसियप थाना क्षेत्र के पहरा ग्राम से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर और अन्य उपकरण जब्त किया है. इनमें कई सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लिए गए थे.

"हमें जो सूचना मिली थी, उसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु औरंगाबाद पुलिस द्वारा कुटुंबा प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के साथ विकास कुमार सिंह के घर एवं दुकान में विधिवत छापेमारी की गई. उसी क्रम में इनके घर एवं दुकान से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर और अन्य उपकरण बरामद हुआ है. इस संदर्भ में रिसियप थाना कांड संख्या-113/26 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई."- सुशील कुमार, एसडीपीओ, औरंगाबाद, सदर-1

वैशाली में भी छापेमारी अभियान: उधर वैशाली में भी डीएम वर्षा सिंह के निर्देश पर एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में हाजीपुर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने पटेढ़ी बेलसर थाना क्षेत्र के मौना महिमा गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए कालाबाजारी के लिए रखे गए 15 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं.

वैशाली में गैस सिलेंडर जब्त (ETV Bharat)

पुलिस को सूचना मिली थी कि मौना महिमा गांव निवासी सुनील चौधरी द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर कालाबाजारी की जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल 15 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए. जिनमें 6 भरे हुए सील पैक और 9 खाली सिलेंडर शामिल हैं. इसके अलावा 13 उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन कार्ड भी जब्त किए गए.

"गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ जिले में लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. हम आम लोगों से भी अपील करते हैं कि यदि कहीं गैस सिलेंडर की कालाबाजारी या अवैध उपयोग की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके."- वर्षा सिंह, जिलाधिकारी, वैशाली

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