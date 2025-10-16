ETV Bharat / state

दुमका में अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई, लाखों रुपए के पटाखे जब्त, कई दुकानें सील

दुमका पुलिस ने अवैध पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है. छापेमारी में भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए हैं.

action-against-illegal-firecracker-traders-in-dumka-many-shops-sealed
पटाखे दुकान का निरीक्षण करते अधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 12:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमका: झारखंड की उप राजधानी दुमका में नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से पटाखा का कारोबार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए गए हैं. कई दुकानों और गोदामों को भी सील कर दिया गया है. दीवाली को लेकर भारी मात्रा में पटाखे स्टॉक किए गए थे. प्रशासन के इस कार्रवाई से पटाखा के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

भीड़ वाले इलाकों में चल रहा था पटाखों का कारोबार

दुमका में बुधवार की देर शाम एसडीएम कौशल कुमार के नेतृत्व में अवैध रूप से पटाखों का कारोबार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इसमें एसडीपीओ विजय कुमार महतो, सीओ अमर कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे. यह छापेमारी टीम पहले शहर के सनसाइन गली में पहुंची और वहां कई दुकानों में दबिश दी. जहां भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे.

Action against illegal firecracker traders in Dumka many shops sealed
पटाखे दुकान में मौजूद छापेमारी टीम (ETV BHARAT)

पटाखों का यह कारोबार खिलौने दुकान की आड़ में संचालित हो रहा था. जिसके बाद एसडीएम कौशल कुमार के निर्देश पर इन दुकानों को सील कर दिया गया. बाद में प्रशासन की टीम धर्मशाला रोड पहुंची, जहां पटाखों के एक दुकान का शटर गिरा था. अचानक एसडीएम और अन्य अधिकारी पहुंचे और जब उस दुकान का शटर उठाया गया तो भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए. साथ ही दुकान के ऊपर ही एक गोदाम बनाया गया था, जिसमें अवैध रूप से पटाखे स्टॉक किए गए थे, इसे भी सील कर दिया गया है. इन सभी दुकानदारों से जब लाइसेंस की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए लाइसेंस तो बनाया ही नहीं है.

भारी मात्रा में रखे गए थे पटाखे

इस पूरे कार्रवाई पर एसडीएम कौशल कुमार ने कहा कि एक गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के भीड़भाड़ वाले बाजार और रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से पटाखे की बिक्री की जा रही है. यहां भारी मात्रा में इसका स्टॉक रखा गया है. इसी सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है.

उन्होंने कहा कि पटाखा बेचने के लिए जिला प्रशासन ने लाइसेंस धारियों के लिए यज्ञ मैदान और गांधी मैदान में जगह चिन्हित किया है. कोई भी व्यक्ति इस तरह से पटाखे नहीं बेच सकता है. यह बेहद खतरनाक है. इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है. एसडीएम ने कहा कि इस छापेमारी में जिन दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: पटाखों से सजा बाजार! 20% तक बढ़ी कीमतें, ग्रीन क्रैकर्स की मांग में इजाफा

गढ़वा में पटाखा दुकान में लगी आग, 3 बच्चों समेत 5 की मौत

बोकारो में पटाखों की दुकान में लगी आग, 50 दुकानें हुईं खाक

TAGGED:

दुमका में अवैध पटाखा का कारोबार
DUMKA
ILLEGAL FIRECRACKER
DIWALI 2025
ILLEGAL FIRECRACKER IN DUMKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.