दुमका में अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई, लाखों रुपए के पटाखे जब्त, कई दुकानें सील
दुमका पुलिस ने अवैध पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है. छापेमारी में भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए हैं.
Published : October 16, 2025 at 12:17 PM IST
दुमका: झारखंड की उप राजधानी दुमका में नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से पटाखा का कारोबार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए गए हैं. कई दुकानों और गोदामों को भी सील कर दिया गया है. दीवाली को लेकर भारी मात्रा में पटाखे स्टॉक किए गए थे. प्रशासन के इस कार्रवाई से पटाखा के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.
भीड़ वाले इलाकों में चल रहा था पटाखों का कारोबार
दुमका में बुधवार की देर शाम एसडीएम कौशल कुमार के नेतृत्व में अवैध रूप से पटाखों का कारोबार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इसमें एसडीपीओ विजय कुमार महतो, सीओ अमर कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे. यह छापेमारी टीम पहले शहर के सनसाइन गली में पहुंची और वहां कई दुकानों में दबिश दी. जहां भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे.
पटाखों का यह कारोबार खिलौने दुकान की आड़ में संचालित हो रहा था. जिसके बाद एसडीएम कौशल कुमार के निर्देश पर इन दुकानों को सील कर दिया गया. बाद में प्रशासन की टीम धर्मशाला रोड पहुंची, जहां पटाखों के एक दुकान का शटर गिरा था. अचानक एसडीएम और अन्य अधिकारी पहुंचे और जब उस दुकान का शटर उठाया गया तो भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए. साथ ही दुकान के ऊपर ही एक गोदाम बनाया गया था, जिसमें अवैध रूप से पटाखे स्टॉक किए गए थे, इसे भी सील कर दिया गया है. इन सभी दुकानदारों से जब लाइसेंस की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए लाइसेंस तो बनाया ही नहीं है.
भारी मात्रा में रखे गए थे पटाखे
इस पूरे कार्रवाई पर एसडीएम कौशल कुमार ने कहा कि एक गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के भीड़भाड़ वाले बाजार और रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से पटाखे की बिक्री की जा रही है. यहां भारी मात्रा में इसका स्टॉक रखा गया है. इसी सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है.
उन्होंने कहा कि पटाखा बेचने के लिए जिला प्रशासन ने लाइसेंस धारियों के लिए यज्ञ मैदान और गांधी मैदान में जगह चिन्हित किया है. कोई भी व्यक्ति इस तरह से पटाखे नहीं बेच सकता है. यह बेहद खतरनाक है. इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है. एसडीएम ने कहा कि इस छापेमारी में जिन दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
