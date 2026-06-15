मनेंद्रगढ़ में कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन, नगर पालिका की ओर से बनाए जा रहे मंगल भवन पर चला बुलडोजर
दो विवादित निर्माणों के खिलाफ एक्शन, दूसरी बड़ी कार्रवाई में एक और भवन सील, अतिक्रमण कर किया गया था अवैध निर्माण
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 15, 2026 at 8:03 PM IST
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: सोमवार को मनेन्द्रगढ़ शहर में न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने दो विवादित निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर एक निर्माणाधीन मंगल भवन को ध्वस्त कर दिया, जबकि दूसरे अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई जेसीबी मशीन से नहीं हो सकी. तकनीकी कारणों से मशीन असफल होने के बाद प्रशासन ने संबंधित भवन को सील करने का निर्णय लिया.
निर्माण को लेकर शिकायत
जानकारी के अनुसार नगर पालिका की ओर से बनाए जा रहे मंगल भवन निर्माण को लेकर शिकायत सामने आई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि निर्माण कार्य के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति और स्वीकृतियां नहीं ली गई थी. न्यायालय के आदेश के पालन में प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को हटाने की कार्रवाई की. वहीं, दूसरे मामले में अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया था जिसे तोड़ने के दौरान आई परेशानी के बाद प्रशासन ने भवन को सील कर दिया, ताकि भविष्य में वहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या उपयोग न किया जा सके.
नियमों की अनदेखी का आरोप
मंगल भवन निर्माण मामले के शिकायतकर्ता रमाशंकर गुप्ता ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका की ओर से नियमों की अनदेखी करते हुए बिना आवश्यक अनुमति के निर्माण कराया जा रहा था. उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की भी बात कही.
कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे मामले को लेकर शहर में चर्चाएं होती रहीं. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेश के तहत की गई है. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों के विरुद्ध पाए जाने वाले अन्य निर्माणों पर भी आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध निर्माणों को लेकर शहर में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है.