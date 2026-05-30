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बलौदा बाजार में अवैध क्लीनिकों पर एक्शन, रिसदा में स्वास्थ्य विभाग ने थमाया नोटिस

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश अवस्थी के मार्गदर्शन में गठित संयुक्त टीम ने रिसदा क्षेत्र में जांच अभियान चलाया. खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. नवदीप बांधे और तहसीलदार निवेश कोरेटी के नेतृत्व में टीम सबसे पहले ऋषभ क्लीनिक पहुंची. जांच के दौरान पाया गया कि क्लीनिक के पास संचालन के लिए आवश्यक वैध लाइसेंस मौजूद नहीं था. इसके बावजूद क्लीनिक में मरीजों का इलाज किया जा रहा था.

कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. प्रशासन को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कुछ निजी क्लीनिक बिना वैध अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों के संचालित किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने की आशंका बनी हुई थी.

बलौदा बाजार: अवैध तरीके से संचालित क्लीनिकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में शनिवार को रिसदा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक क्लीनिक को सील कर दिया, जबकि दूसरे क्लीनिक संचालक को नोटिस जारी कर संचालन बंद करने के निर्देश दिए.

प्रशासन को पहले से इस क्लीनिक के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर जांच की गई. दस्तावेजों की जांच और मौके की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद टीम ने पंचनामा तैयार किया और तत्काल प्रभाव से क्लीनिक को सील कर दिया. कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध अनुमति किसी भी प्रकार की चिकित्सा गतिविधि संचालित करना कानून का उल्लंघन है.





क्लीनिक में मिली अनियमितताएं

संयुक्त टीम ने इसके बाद कबीर क्लीनिक की भी जांच की. निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपूर्ण पाए गए. इतना ही नहीं, जांच के समय क्लीनिक में कोई चिकित्सक भी मौजूद नहीं था. टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार करते हुए क्लीनिक संचालक को नोटिस जारी किया. अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत नियमानुसार पंजीकरण प्राप्त किए बिना क्लीनिक का संचालन नहीं किया जा सकता. संचालक को समझाइश दी गई कि सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर विधिवत पंजीयन कराने के बाद ही क्लीनिक का संचालन शुरू किया जाए.



स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लापरवाही

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है. अधिकारियों के अनुसार जिलेभर में संचालित निजी क्लीनिकों, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य संस्थानों की जांच लगातार जारी रहेगी. जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



ग्रामीणों ने की कार्रवाई की सराहना

रिसदा क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन के कदम का स्वागत किया है. ग्रामीणों का कहना है कि बिना लाइसेंस और पर्याप्त व्यवस्था के संचालित क्लीनिक मरीजों के लिए खतरा बन सकते हैं. ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई होने से लोगों का स्वास्थ्य तंत्र पर भरोसा मजबूत होगा. कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत रिसदा के सरपंच गंगाराम साहू सहित स्थानीय फील्ड स्टाफ भी मौजूद रहा.

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