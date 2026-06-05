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अवैध पशु परिवहन पर कार्रवाई: मवेशियों से भरा कैंटर पकड़ा, तीन आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों ने क्रूरता की सारे हदें पार करते हुए मवेशियों के पैर और शरीर रस्सियों से बंधे हुए थे.

Police seized the canter.
पुलिस कैंटर किया जब्त (ETV Bharfat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 9:15 PM IST

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चूरू: सदर थाना पुलिस ने अवैध रूप से पशुओं के परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कैंटर से 98 भैंस के बच्चों (पाड़ों) को मुक्त कराया है. पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कैंटर जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

डीएसपी विनोद कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि राजगढ़ की ओर से चूरू आ रहे कैंटर में मवेशियों का अवैध परिवहन किया जा रहा है. सूचना पर उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ढाढर टोल प्लाजा पर नाकाबंदी की. कैंटर को रुकवाकर जांच की गई, तो उसमें चालक सहित तीन व्यक्ति सवार मिले. कैंटर की तलाशी ली, तो उसके डाले में ऊपर-नीचे दो हिस्सों में बड़ी संख्या में भैंस के बच्चों को ठूंस-ठूंसकर भरा हुआ था.

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आरोपियों ने क्रूरता की सारे हदें पार करते हुए मवेशियों के पैर और शरीर रस्सियों से बंधे हुए थे. वे उठने-बैठने की स्थिति में भी नहीं थे. पूछताछ में आरोपियों के पास पशु परिवहन से संबंधित कोई लाइसेंस या परमिट नहीं मिला. इसके बाद कैंटर को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर पुलिस ने मवेशियों को उतारा. पुलिस ने कैंटर और मवेशियों को जब्त कर मामले में नोहर निवासी मनोहर, इमरान तथा जियाउल हक को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई. सदर थाना पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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98 BUFFALO CALF RECOVERED
CANTER WITH ANIMALS CAUGHT
CANTER SEIZED BY POLICE
3 ACCUSED ARRESTED
ILLEGAL ANIMAL TRANSPORT IN CHURU

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