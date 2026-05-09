हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर बदमाशों के आलीशान मकान पर गरजा बुलडोजर, PWD की करोड़ों भूमि को कराया मुक्त

हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर बदमाशों के आलीशान मकान पर गरजा बुलडोजर, PWD की करोड़ों भूमि को कराया मुक्त
कार्रवाई के दौरान तीन मंजिला आलीशान मकान, दुकानें और अवैध बाड़ों को जमींदोज कर दिया गया.
Published : May 9, 2026 at 11:30 AM IST
झालावाड़ : जिला पुलिस व प्रशासन का स्मगलर हिस्ट्रीशीटर हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है. इसी क्रम में सुनेल थाना क्षेत्र में शनिवार को डबल मर्डर केस के आरोपी भाइयों, हार्डकोर, हिस्ट्रीशीटर बदमाशों पर भी कार्रवाई की गई. सार्वजनिक निर्माण विभाग की करोड़ों की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए आलीशान मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस का भारी जाप्ता एहतियात के तौर पर मौके पर मौजूद रहा.
झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को प्रशासन व पुलिस के सहयोग से ध्वस्त किया गया है. इस भूमि पर सुनेल कस्बे के डबल मर्डर के आरोपी भाइयों और हिस्ट्रीशीटर हार्डकोर अपराधियों की ओर से अवैध कब्जा कर आलीशान मकान व दुकानें बना ली गईं थी. हार्डकोर अपराधी भेरू उर्फ भेरूलाल गुर्जर, उसके भाई बल्लू उर्फ रामलाल और हिस्ट्रीशीटर राजू उर्फ राजाराम गुर्जर के कब्जों को ध्वस्त कर करोड़ों की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. भेरूलाल के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला समेत 18 गंभीर मामले दर्ज हैं. वहीं, रामलाल पर भी डबल मर्डर सहित कई संगीन अपराध दर्ज हैं. इसके अलावा राजाराम पर हत्या के प्रयास, चोरी सहित 10 प्रकरण दर्ज हैं.
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इन निर्माणों को किया गया ध्वस्त : एसपी ने बताया कि सुनेल-झालरापाटन मुख्य मार्ग पर हिस्ट्रीशीटर बदमाशों की ओर से डिस्कॉम कार्यालय के पास कई अवैध निर्माण किए थे. शनिवार सुबह प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर इन निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान तीन मंजिला आलीशान मकान, दुकानें और अवैध बाड़ों को जमींदोज कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान मनोहरथाना डीएसपी अशोक कुमार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.
झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार की ओर से जिले में हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर और सक्रिय अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत अपराध से अर्जित संपत्तियों और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों की पहचान कर लगातार कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है. पुलिस के अनुसार ऐसे अपराधियों की अवैध संपत्तियों और कब्जों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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