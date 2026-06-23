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नूंह में चार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई, तीन निलंबित, एक सेवा से डिस्चार्ज

नूंह: अनुशासनहीनता और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में नूंह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने दो पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. एसपी ने दोनों मामलों में नियमित विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए हैं. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ईएचसी (एग्जेंपली हेड कांस्टेबल) विजय सिंह घटना के समय थाना सिटी तावडू की ईआरवी-480 के प्रभारी थे. उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो की जांच कराई गई.

नृत्य कार्यक्रम के वीडियो पर एसपी ने लिया संज्ञान: मामले की जांच उप-पुलिस अधीक्षक तावडू द्वारा की गई. रिपोर्ट के अनुसार 11 जून को कंट्रोल रूम से गांव पचगांव में झगड़े की सूचना मिली थी. पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची, तो जांच में पाया गया कि वहां झगड़ा नहीं था, बल्कि एक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था. इस कार्यक्रम में ड्यूटी के दौरान विजय सिंह मंच के निकट खड़े रहा. जिसका वीडियो वायरल हो गया.

ईएचसी विजय सिंह सस्पेंड: एसपी ने माना कि वीडियो में विजय सिंह मंच के पर मौजूद रहने और कार्यक्रम देखते हुए दिखाई देने से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई. जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक नूंह ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर-लापरवाही एवं अनुशासनहीनता मानते हुए विजय सिंह को निलंबित कर नियमित विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. मामले की जांच उप-पुलिस अधीक्षक महिला विरुद्ध अपराध नूंह को सौंपी गई है.

अनुशासनहीनता के मामले में बुरहान निलंबित: दूसरे मामले में ईएचसी बुरहान को बिना अनुमति पुलिस स्टेशन छोड़ने के आरोप में निलंबित किया गया है. बुरहान थाना सदर तावडू में एमएचसी के पद पर कार्यरत थे. रिपोर्ट के अनुसार बुरहान 07 जून की शाम बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के पुलिस स्टेशन से चले गए थे. उनकी अनुपस्थिति की प्रविष्टि रोज़नामचा में दर्ज की गई. वो लगभग दो दिन 15 घंटे 50 मिनट बाद 10 जून को ड्यूटी पर लौटे. विभाग ने इसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता माना.

फिरोजपुर झिरका के डीसी कर रहे मामले की जांच: पुलिस अधीक्षक नूंह ने बुरहान को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए नियमित विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. इस मामले की जांच डीएसपी फिरोजपुर झिरका को सौंपी गई है. निलंबन अवधि के दौरान दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय पुलिस लाइन नूंह रहेगा. पुलिस अधीक्षक नूंह डॉक्टर अर्पित जैन ने स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग में अनुशासन और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.