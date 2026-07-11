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बलौदाबाजार में बकाया राशि नहीं लौटाने वाले 5 पूर्व सरपंचों पर सख्ती, 14.67 लाख की वसूली के लिए अंतिम चेतावनी

3 दिन में राशि जमा नहीं की तो होगी कड़ी कार्रवाई, सिविल जेल भेजने की तैयारी, पंचायत की राशि में अनियमितता पर प्रशासन की सख्ती

Action against former sarpanch
बलौदाबाजार में बकाया राशि नहीं लौटाने वाले 5 पूर्व सरपंचों पर सख्ती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 11, 2026 at 8:46 PM IST

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बलौदाबाजार: जिले में शासकीय राशि की वसूली को लेकर जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है. पंचायत की राशि जमा नहीं करने वाले पांच पूर्व सरपंचों को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया गया है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में बकाया राशि जमा नहीं की गई तो संबंधित पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मामला सिमगा अनुविभाग का है, जहां एसडीएम कार्यालय द्वारा पांच पूर्व सरपंचों से कुल 14 लाख 67 हजार रुपए से अधिक की राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है.

Action against former sarpanch
3 दिन में राशि जमा नहीं की तो होगी कड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बार-बार नोटिस के बाद भी जमा नहीं की राशि

एसडीएम सिमगा अतुल शेट्टे ने बताया कि संबंधित पूर्व सरपंचों को पहले भी कई बार नोटिस जारी कर पंचायत की बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद राशि जमा नहीं किए जाने पर अब अंतिम अवसर दिया गया है. प्रशासन ने राशि जमा करने के लिए 13 जुलाई 2026 तक का समय निर्धारित किया है. अगर तय समय तक राशि जमा नहीं की जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

पंचायत राज अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

प्रशासन ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत की है. इस प्रावधान के अनुसार पंचायत की राशि जमा नहीं करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों से शासकीय राशि की वसूली की जा सकती है. एसडीएम ने बताया कि राशि जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित पूर्व सरपंचों को राशि जमा होने तक या अधिकतम एक महीने के लिए सिविल जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा सकती है.

इन 5 पूर्व सरपंचों को मिला अंतिम नोटिस

  • प्रेम सिंह ध्रुव, ग्राम भटभेरा, बकाया राशि- 9 लाख 15 हजार 997 रुपए
  • निर्मला साहू, ग्राम अड़बांधा, बकाया राशि- 37 हजार 500 रुपए
  • माधुरी, ग्राम लिमतरा, बकाया राशि- 37 हजार 500 रुपए
  • मानसिंह साहू, ग्राम ढेकुना, बकाया राशि- 1 लाख 80 हजार रुपए
  • देवनारायण साहू, ग्राम खिलोरा, बकाया राशि- 2 लाख 96 हजार 713 रुपए

प्रशासन का सख्त संदेश

पंचायतों में सरकारी राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि पंचायत निधि जनता के विकास कार्यों के लिए होती है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि पूर्व पंचायत प्रतिनिधि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

ग्रामीण विकास से जुड़ी राशि की वसूली

पंचायतों को मिलने वाली राशि का उपयोग सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों में किया जाता है. ऐसे में राशि का हिसाब-किताब और उसकी जिम्मेदारी तय करना प्रशासन की प्राथमिकता है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी धन की सुरक्षा और जवाबदेही तय करने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है.

अब 13 जुलाई तक का इंतजार

फिलहाल प्रशासन ने पांचों पूर्व सरपंचों को अंतिम मौका दिया है. अब देखना होगा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा की जाती है या फिर प्रशासन अगली कार्रवाई करता है. यदि राशि जमा नहीं हुई तो सिविल जेल समेत अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. प्रशासन के इस कदम से पंचायतों में वित्तीय अनुशासन को लेकर एक सख्त संदेश गया है.

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