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चंदौली में पुलिस एक्शन पर गरमाई राजनीति; सपा प्रतिनिधिमंडल ने DM को सौंपा ज्ञापन

विधायक ने कहा कि कार्रवाई नहीं रोकी तो समाजवादी पार्टी किसानों और प्रभावित परिवारों के हक में आंदोलन करेगी.

सपा प्रतिनिधिमंडल ने DM को सौंपा ज्ञापन.
सपा प्रतिनिधिमंडल ने DM को सौंपा ज्ञापन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 9:02 AM IST

3 Min Read
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चंदौली: नौगढ़ विकासखंड के जयमोहनी रेंज भैसोड़ा कंपार्टमेंट में वर्षों से खेती कर रहे गरीब और भूमिहीन किसानों के खिलाफ वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में सपा प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है.

चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में समाजवादी प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने और किसानों को न्याय दिलाने की मांग की है.

सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भरदुआ में आजादी के बाद से रह रहे परिवारों को हटाकर दूसरे लोगों को बसाने की मंशा सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि नौगढ़ क्षेत्र पहले नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के प्रयासों से वनवासियों को मुख्यधारा से जोड़कर क्षेत्र में शांति स्थापित की गई थी. लेकिन भाजपा सरकार की नीतियों से क्षेत्र में फिर पुराने हालात पैदा होने का खतरा बढ़ गया है.

सपा नेताओं ने पुलिस कार्रवाई को गलत बताया. (Video Credit: ETV Bharat)

रॉबर्ट्सगंज से सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने इस घटना के पीछे सत्ता पक्ष के लोगों को जिम्मेदार ठहराया. कहा कि नौगढ़ में जमीन के विवाद को लेकर दलितों, गरीबों और आदिवासियों पर लाठीचार्ज किया गया.

उन्होंने वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से क्षेत्र में असंतोष बढ़ रहा है.

सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव ने कहा कि नौगढ़ में दलितों, आदिवासियों और गरीबों को परेशान किया जा रहा है. उन्होंने वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की.

विधायक ने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं रोकी गई तो समाजवादी पार्टी किसानों और प्रभावित परिवारों के हक में आंदोलन करेगी. चंदौली सांसद ने कहा कि वंदेमातरम कानून बन चुका है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए. वंदेमातरम गाया हीं जाए, इस तरीके का कोई आदेश सदन ने पास नहीं किया गया है.

जब वंदेमातरम होगा तो संविधान को मानने वाले लोग खड़े होकर सावधान मुद्रा में उसके सम्मान में कानून का पालन करेंगे. वंदेमातरम जितना संभव होगा, उतना गाएंगे, क्योंकि छह स्टेंजा याद करना किसी के बस की बात नहीं है.

वहीं भाजपा द्वारा Gen-Z युवाओं को जोड़ने के अभियान पर कहा कि अभी तक अंधभक्तों को रामभक्त के रूप में जोड़ा जाता रहा. अब Gen-Z को युवा के रूप में जोड़ा जा रहा है. जब रामभक्त ठगे गए तो युवा भी ठगे जाएंगे.

वहीं, मंत्री ओमप्रकाश राजभर के सोशल मीडिया एकाउंट से अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार निशाना साधने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह लगाया गया है कि न वह न घर के रहेंगे, न घाट के रहेंगे.

सपा में ब्राह्मण राजनीति को लेकर कहा कि समाजवाद में ब्राह्मण समाज का योगदान हमेशा रहा है. छोटे लोहिया की उपाधि जनेश्वर मिश्र को मिली थी और तमाम ऐसे नेताओं ने समाजवाद का झंडा बुलंद किया है, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं. इसलिए यह कहना कि यह कोई ब्रह्मास्त्र है, सही नहीं है, यह हमारे भाई हैं.

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