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चंदौली में पुलिस एक्शन पर गरमाई राजनीति; सपा प्रतिनिधिमंडल ने DM को सौंपा ज्ञापन

सपा प्रतिनिधिमंडल ने DM को सौंपा ज्ञापन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

चंदौली: नौगढ़ विकासखंड के जयमोहनी रेंज भैसोड़ा कंपार्टमेंट में वर्षों से खेती कर रहे गरीब और भूमिहीन किसानों के खिलाफ वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में सपा प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में समाजवादी प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने और किसानों को न्याय दिलाने की मांग की है. सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भरदुआ में आजादी के बाद से रह रहे परिवारों को हटाकर दूसरे लोगों को बसाने की मंशा सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि नौगढ़ क्षेत्र पहले नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के प्रयासों से वनवासियों को मुख्यधारा से जोड़कर क्षेत्र में शांति स्थापित की गई थी. लेकिन भाजपा सरकार की नीतियों से क्षेत्र में फिर पुराने हालात पैदा होने का खतरा बढ़ गया है. सपा नेताओं ने पुलिस कार्रवाई को गलत बताया. (Video Credit: ETV Bharat) रॉबर्ट्सगंज से सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने इस घटना के पीछे सत्ता पक्ष के लोगों को जिम्मेदार ठहराया. कहा कि नौगढ़ में जमीन के विवाद को लेकर दलितों, गरीबों और आदिवासियों पर लाठीचार्ज किया गया. उन्होंने वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से क्षेत्र में असंतोष बढ़ रहा है.