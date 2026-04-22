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बिहार में 5 सरकारी शिक्षकों को किया गया निलंबित, जानें क्या है पूरा मामला?

रोहतास में 5 सरकारी शिक्षकों पर गाज गिरी है. इन पर स्कूल में प्रतिबंधित मांस खाने का आरोप है. पढ़ें..

Banned meat in Rohtas school
रोहतास के स्कूल में प्रतिबंधित मांस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 22, 2026 at 8:55 PM IST

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सासाराम: बिहार के रोहतास में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है. यह पूरा मामला राजपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामुडीह का है, जहां प्रतिबंधित मांस मिलने की खबर से हड़कंप मच गया.

क्या है मामला?: ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से स्कूल के कुछ शिक्षक और शिक्षिकाएं विद्यालय परिसर में ही मांस बनाकर खाते और कुछ छात्रों को भी परोसते थे. बुधवार की सुबह राजपुर प्रखंड के रामुडीह स्थित उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय के कमरे से काले रंग की कुल चार प्लास्टिक की थैली में काफी मात्रा में मांस मिला, जोकि प्रतिबंधित था.

Banned meat in Rohtas school
5 शिक्षकों पर गिरी गाज (ETV Bharat)

प्रतिबंधित मांस खाने का आरोप: देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय परिसर में जमा हो गए. ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद अनवर सहित कुल पांच शिक्षकों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया और दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में कुल पांच शिक्षक दूसरे धर्म से हैं, जो धोखे से विद्यालय के बच्चों को प्रतिबंधित मांस खिलाने की फिराक में थे.

ग्रामीणों ने लगाया गंभीर आरोप: ग्रामीणों ने ये भी बताया कि विद्यालय के आसपास का इलाका हिंदू बहुल है और विद्यालय में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे भी हिंदू समुदाय से आते हैं लेकिन वर्षों पहले एक साजिश के तहत विद्यालय का नामकरण उर्दू मध्य विद्यालय कर दिया गया. ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

"शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कृत्य बर्दास्त करने योग्य नहीं है. स्कूल जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की गतिविधियां न केवल अनुचित है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है. हमलोगों की मांग है कि दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो."- राजेश कुमार, ग्रामीण

डीएम और एसपी भी पहुंचे: रोहतास की डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. प्रशासन तुरंत कार्रवाई करते हुए दो महिला शिक्षिकाओं सहित पांच शिक्षकों को हिरासत में ले लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है.

क्या बोले एसपी?: पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि बरामद प्रतिबंधित मांस को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और एफएसएल टीम मामले की जांच में जुट गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मांस किस प्रकार का है और क्या यह वास्तव में प्रतिबंधित श्रेणी में आता है? वहीं, मामले में पांच शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है.

"घटनास्थल का निरीक्षण वरीय पदाधिकारी और एफएसएल टीम द्वारा किया गया है और मांस को जब्त कर जांच की जा रही है. घटना में संलिप्त कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. साथ ही शिक्षा विभाग के स्तर से भी जांच करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है."- रोशन कुमार, एसपी, रोहतास

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