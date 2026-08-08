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आगरा में खाद कालाबाजारी पर एक्शन; 4 खाद डीलर्स के लाइसेंस रद, 10 फर्टिलाइजर विक्रेताओं को नोटिस

टीमों ने 30 नमूने जांच के लिए लेकर प्रयोगशाला भेजे, 10 दुकानें बंद मिली तो नोटिस जारी किया.

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रेड पर निकली टीम, आगरा में चार खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 10:37 AM IST

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आगरा: यूपी में खरीफ सीजन में खाद की कालाबाजारी की बढ़ गई है. ऐसे में आगरा जिले में लगातार खाद कालाबाजारी की शिकायतों पर जिला प्रशासन और कृषि विभाग हरकत में आ गया है. कृषि विभाग ने शुक्रवार को टीमें बनाकर अलग-अलग ब्लॉकों में छापे मार कार्रवाई की. जिसमें खाद की दुकानों और गोदामों की जांच कराई गई.

मामला संदिग्ध लगा तो जांच के लिए नमूने लिए. टीमों ने 30 नमूने जांच के लिए लेकर प्रयोगशाला भेजे हैं. आगरा जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि 4 दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी मिली. पॉश मशीन में बिक्री पैकेट की संख्याओं का रजिस्टर के रिकॉर्ड से मिलान नहीं होने पर चारों विक्रेता का लाइसेंस निरस्त किया है. इसके साथ ही जो खाद की 10 दुकानें बंद मिली थीं. उनके संचालकों को नोटिस जारी किए हैं.

बता दें, प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसानों के खेतों में मक्का, ज्वार, बाजरा, धान और सब्जियों की फसल खड़ी है. इसके लिए जरूरत के हिसाब से खाद उपलब्ध कराएं. जिले में खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी की लगातार शिकायतें आने पर शुक्रवार को उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, जिला कृषि निदेशक विनोद कुमार, जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार, अपर जिला कृषि अधिकारी गुफरान अहमद ने गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए टीमें गठित की हैं.

इन टीमों ने सदर, बाह, फतेहाबाद और किरावली तहसील के अलग-अलग ब्लॉक में जाकर खाद विक्रेता की दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया. जिसमें तमाम खामियां सामने आईं. दुकानदारों की मनमानी और कालाबाजारी की शिकायतें भी सही मिलीं. इसके साथ ही संदिग्ध खाद की जांच के लिए सैंपल भी लिए गए हैं.

जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जिले में खाद की कमी नहीं है. जिले में यूरिया 19,836 टन, डीएपी 9,781 टन, एमओपी 7,220 टन, एनपीके 12,848 टन और एसएसपी 2,496 टन उपलब्ध है. लगातार सहकारी समिति और निजी दुकानों पर खाद भेजी भी जा रही है.

उन्होंने किसानों से अपील है कि खाद की बोरी पर जो अंकित मूल्य है. उसी पर खाद खरीदें. यदि कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर खाद देने में आनाकानी करे तो कंट्रोल रूम के नंबर 7302640291 पर शिकायत करें. इस कंट्रोल रूम पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- अमेठी में खाद माफिया पर एक्शन; 13 टीमों ने 111 दुकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी, 27 को नोटिस, 2 लाइसेंस निलंबित

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