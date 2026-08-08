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आगरा में खाद कालाबाजारी पर एक्शन; 4 खाद डीलर्स के लाइसेंस रद, 10 फर्टिलाइजर विक्रेताओं को नोटिस

आगरा: यूपी में खरीफ सीजन में खाद की कालाबाजारी की बढ़ गई है. ऐसे में आगरा जिले में लगातार खाद कालाबाजारी की शिकायतों पर जिला प्रशासन और कृषि विभाग हरकत में आ गया है. कृषि विभाग ने शुक्रवार को टीमें बनाकर अलग-अलग ब्लॉकों में छापे मार कार्रवाई की. जिसमें खाद की दुकानों और गोदामों की जांच कराई गई.

मामला संदिग्ध लगा तो जांच के लिए नमूने लिए. टीमों ने 30 नमूने जांच के लिए लेकर प्रयोगशाला भेजे हैं. आगरा जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि 4 दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी मिली. पॉश मशीन में बिक्री पैकेट की संख्याओं का रजिस्टर के रिकॉर्ड से मिलान नहीं होने पर चारों विक्रेता का लाइसेंस निरस्त किया है. इसके साथ ही जो खाद की 10 दुकानें बंद मिली थीं. उनके संचालकों को नोटिस जारी किए हैं.

बता दें, प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसानों के खेतों में मक्का, ज्वार, बाजरा, धान और सब्जियों की फसल खड़ी है. इसके लिए जरूरत के हिसाब से खाद उपलब्ध कराएं. जिले में खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी की लगातार शिकायतें आने पर शुक्रवार को उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, जिला कृषि निदेशक विनोद कुमार, जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार, अपर जिला कृषि अधिकारी गुफरान अहमद ने गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए टीमें गठित की हैं.