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खरीफ सीजन से पहले धमतरी जिला प्रशासन का एक्शन, कालाबाजारी और ओवररेटिंग करने वालों पर कसा शिकंजा

उप संचालक कृषि एवं उर्वरक निरीक्षकों की संयुक्त टीम द्वारा जिले के विभिन्न विकासखंडों में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है. जांच के दौरान कालाबाजारी, निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री, स्टॉक में गड़बड़ी और दस्तावेजी अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

धमतरी: खरीफ सीजन के आते ही धमतरी जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है. किसानों को समय पर और उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने की कवायद शुरू हो चुकी है. इसी कड़ी में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिलेभर में उर्वरक विक्रय केंद्रों की सघन जांच अभियान शुरू कर दिया गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में हड़कंप की स्थिति बन गई है.



25 केंद्रों की जांच, एक लाइसेंस निरस्त

कृषि विभाग के अनुसार चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के तहत जिले में कुल 25 उर्वरक विक्रय केंद्रों की जांच की गई. जांच में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया, जबकि तीन केंद्रों पर विक्रय प्रतिबंध लगाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जांच के दौरान विकासखंड मगरलोड स्थित मेसर्स प्रवीण खाद भंडार, कोलियारी में निर्धारित स्थान पर व्यवसाय संचालित नहीं करने, आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने तथा नियमों का पालन नहीं करने जैसी गंभीर खामियां सामने आईं. इन अनियमितताओं को देखते हुए संबंधित केंद्र का लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई.

स्टॉक गड़बड़ी और मूल्य सूची नहीं मिलने पर कार्रवाई (ETV Bharat)

स्टॉक गड़बड़ी और मूल्य सूची नहीं मिलने पर कार्रवाई

जांच टीमों को कुछ अन्य केंद्रों में उर्वरक स्टॉक में अंतर, आवश्यक सूचनाओं का अभाव तथा मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करने जैसी कमियां भी मिली हैं. प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित संचालकों को चेतावनी दी है. इसी क्रम में नवागांव और नगरी क्षेत्र के कुछ उर्वरक विक्रय केंद्रों में निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण एवं अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जवाब प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी.

स्टॉक गड़बड़ी और मूल्य सूची नहीं मिलने पर कार्रवाई (ETV Bharat)



प्रशासन ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि

जिला प्रशासन ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे शासन के नियमों के अनुरूप ही उर्वरकों का भंडारण और बिक्री करें. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई तय मानी जाएगी. साथ ही किसानों से अपील की गई है कि उर्वरक खरीदते समय पक्का बिल अवश्य लें, ताकि शिकायत की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. प्रशासन ने साफ किया है कि खरीफ सीजन में किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए जिले में लगातार निगरानी एवं निरीक्षण अभियान जारी रहेगा. प्रशासन की इस सख्ती को आगामी खरीफ सीजन में कालाबाजारी रोकने और किसानों को राहत देने की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है.

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