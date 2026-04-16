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रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू, दुकानदारों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट

मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर से अतिक्रमण हटवाते पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )