बोकारो में एयरपोर्ट चालू करने की कवायद शुरू, दूंदीबाग इलाके में चला अतिक्रमण के खिलाफ अभियान
बोकारो के दूंदीबाग में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है. प्रशासन और बीएसएल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की.
बोकारो: इस्पात नगरी बोकारो से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर एक बार फिर से कवायद शुरू हो गई है. बोकारो डीसी अजय नाथ ने जिला में योगदान देते ही यह कहा था कि बोकारो से जल्द उड़ान सेवा आरंभ करना उनकी प्राथमिकता है. उसी के मद्देनजर एयरपोर्ट बाउंड्री के बगल में अवैध कब्जा कर बनाए गए बूचड़खानों को प्रशासन की टीम ने शनिवार को हटाने का काम शुरू किया.
बोकारो एयरपोर्ट के बाउंड्री के पास अतिक्रमण को आज बोकारो स्टील के टाउन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के द्वारा हटाने का काम शुरू किया गया है. उड़ान सेवा शुरू करने में अतिक्रमण और अवैध बूचड़खाने बाधक बन रहे थे. इस कारण डीजीसीए के द्वारा लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा रहा था. जिसके कारण उड़ान सेवा शुरू करने में विलंब हो रही है.
पूर्व में अतिक्रमणकारियों को भेजा गया था नोटिस
बोकारो स्टील के संपदा न्यायालय के द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इवेक्शन ऑर्डर पास किया जा चुका था. इसके बाद अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन किसी ने भी अतिक्रमण नहीं हटाया. नोटिस के अनुसार आज सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया है.
एयरपोर्ट शुरू करने में सभी करें सहयोगः जीएम
इस संबंध में बीएसएल के जीएम एके सिंह ने बताया कि दूंदीबाग की बाउंड्री के नजदीक जो अतिक्रमण है. जिसे हम लोगों ने हटाने का काम शुरू किया है. एयरपोर्ट की शुरुआत करनी है. करीब 7-8 सालों से एयरपोर्ट का संचालन इन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है. इसलिए हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट को चालू करने के लिए अतिक्रमण हटाना ही होगा. DGCA के मानको के हिसाब से एयरपोर्ट के बगल में हॉटमेंट या मीट शॉप होगा तो फ्लाइट को टेकऑफ करने में खतरा होगा. इसलिए इनको हटाना जरूरी है. एयरपोर्ट शुरू करना है तो सभी को सहयोग करना होगा.
100 जवान और मजिस्ट्रेट रहे मौजूद
वहीं बीएस सिटी थाना के प्रभारी सह इंस्पेक्टर सुदामा दास ने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तार को देखते हुए बीएसएल के स्टेट कोर्ट के द्वारा अवैध कब्जा हटाने को लेकर नोटिस जारी किया गया था. इसे लेकर कार्रवाई की जा रही है. हमारे जिला पुलिस के करीब 100 जवान, बीएसएल के सिक्योरिटी गार्ड्स और मजिस्ट्रेट है इस कार्य में लगे हुए हैं.
