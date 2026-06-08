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श्मशान भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, कई इमारतों को किया गया जमींदोज

बेमेतरा के नवागढ़ में श्मशान भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए इमारतों को प्रशासनिक टीम ने जमींदोज किया.

ACTION AGAINST ENCROACHMENT
श्मशान भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 3:01 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 3:31 PM IST

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बेमेतरा: बेमेतरा जिला के नवागढ़ में राजस्व अमले ने अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को हुई है. लंबे समय से विवादों में घिरी करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि पर बनी आलीशान इमारतों को प्रशासन के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है.भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह से ही 6 से अधिक जेसीबी मशीनों ने मोर्चा संभाला और भारी भरकम मकानों को गिरा दिया है.



अतिक्रमण हटाओ अभियान में जुटी टीम

नवागढ़ में अतिक्रमण की कार्रवाई करने प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ सुबह 8 बजे ही मौके पर पहुंच गया था.जैसे ही बुलडोजर ने अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू किया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. हालांकि, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. भारी पुलिस बल की मुस्तैदी के कारण अतिक्रमणकारी या उनके समर्थक कोई बड़ा बवाल नहीं कर सके और बेहद शांतिपूर्ण ढंग से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

श्मशान भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Action against encroachment
कई इमारतों को किया गया जमींदोज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



2018 से चल रहा भूमि विवाद

दरअसल, यह पूरा मामला साल 2018 से शुरू हुआ था, जब ग्रामीणों ने छीतापार में श्मशान की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी. मामला कलेक्टर न्यायालय में लंबे समय तक चला. जांच टीम के गठन के बाद यह साफ हुआ कि जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, वह वास्तव में ग्राम छीतापार का श्मशान घाट है. इस श्मशान भूमि को पहले भूमि स्वामी अंजोर दास ने देवादास चतुर्वेदी को बेचा था, जिसके बाद देवादास चतुर्वेदी ने इसका आगे क्रय-विक्रय किया.

Action against encroachment
श्मशान भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जमीन को लेकर हुई कानूनी लड़ाई

इस मामले को लेकर देवादास चतुर्वेदी द्वारा कमिश्नरेट, कलेक्ट्रेट और एसडीएम कोर्ट सहित सभी स्तरों पर कानूनी गुहार लगाई गई थी. लेकिन लंबे समय से चल रही इस कानूनी लड़ाई में अतिक्रमणकारियों को किसी भी न्यायालय से अंतरिम राहत नहीं मिली. हाल ही में बिलासपुर उच्च न्यालय ने इस मामले में स्टे दिया था जिसकी मियाद पूरी हो चुकी थी. आखिरकार राजस्व अमले ने श्मशान की जमीन को मुक्त कराने के लिए यह बुलडोजर वाली बड़ी कार्रवाई की है.


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Last Updated : June 8, 2026 at 3:31 PM IST

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