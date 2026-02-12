रामगढ़ के पतरातू में अवैध कब्जा पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जियाडा की जमीन कराई गई खाली
रामगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है. हाईकोर्ट के आदेश पर जियाडा की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया.
Published : February 12, 2026 at 8:30 PM IST
रामगढ़ः जिले के पतरातू प्रखंड अंतर्गत हेसला पंचायत स्थित टाइप-2 क्वार्टरों में वर्षों से अवैध रूप से रह रहे लोगों को प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए हटा दिया. यह भूमि पूर्व में पीटीपीएस की थी, जिसे हस्तांतरित कर झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा), रांची को सौंप दी गई है.
भूमि हस्तांतरण के बाद से ही स्थानीय स्तर पर विरोध जारी था और वहां रह रहे लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी. हालांकि झारखंड उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी 2026 को W.P.(C) 4902/2021 (Sudhir Kumar & Others Vs State of Jharkhand & Others) मामले में आदेश पारित करते हुए जियाडा के पक्ष में निर्णय दिया था.
कोर्ट के आदेश के बाद 12 फरवरी को जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. रामगढ़ एसडीएम अनुराग तिवारी, पतरातू बीडीओ, अंचलाधिकारी की अगुआई में भारी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. जेसीबी मशीन की मदद से अवैध कब्जे वाले क्वार्टरों को खाली कराया गया. इस दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, मौके पर भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी. कई थानों की पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात थे, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो.
लोगों की आंखों में दिखा दर्द
शुरुआती दौर में रह रहे लोगों ने विरोध जताया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी लोग स्वतः क्वार्टर को खाली करने लगे, लेकिन सबकी आंखों में दर्द दिख रहा था. स्थानीय लोगों ने बताया कि दो-तीन पीढ़ियों से यहां रह रहे थे. अचानक आज सैकड़ों की संख्या में सुबह पुलिस फोर्स पहुंची और मजिस्ट्रेट के साथ बुलडोजर को घर के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया गया. सामान निकालना का भी मौका नहीं दिया जा रहा है.
बड़कागांव विधायक मौके पर पहुंचे
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बात की. उन्होंने अधिकारियों से लोगों समय देने की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने कोर्ट का हवाला दिया. विधायक ने कहा कि उन्होंने पूरे मामले को लेकर मुख्य सचिव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए गए थे. हालांकि उन्होंने भी कहा कि यह न्यायालय का आदेश है.
कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाईः एसडीओ
रामगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है. 96 जर्जर भवनों में रह रहे लोगों से भवनों को खाली कराया जा रहा है. मौजा हेसला, उचरिंगा एवं कटिया में जियाडा को हस्तांतरित भूमि पर स्थित क्वार्टरों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश प्राप्त हुआ था. उक्त भूमि को ‘एन्कम्ब्रेंस फ्री’ करने के लिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जियाडा की भूमि या क्वार्टरों पर अवैध रूप से रह रहे अन्य लोगों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी.
