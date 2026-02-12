ETV Bharat / state

रामगढ़ के पतरातू में अवैध कब्जा पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जियाडा की जमीन कराई गई खाली

रामगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है. हाईकोर्ट के आदेश पर जियाडा की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया.

Encroachment in Ramgarh
रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में टाइप-2 क्वार्टरों को खाली कराते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 12, 2026 at 8:30 PM IST

रामगढ़ः जिले के पतरातू प्रखंड अंतर्गत हेसला पंचायत स्थित टाइप-2 क्वार्टरों में वर्षों से अवैध रूप से रह रहे लोगों को प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए हटा दिया. यह भूमि पूर्व में पीटीपीएस की थी, जिसे हस्तांतरित कर झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा), रांची को सौंप दी गई है.

भूमि हस्तांतरण के बाद से ही स्थानीय स्तर पर विरोध जारी था और वहां रह रहे लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी. हालांकि झारखंड उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी 2026 को W.P.(C) 4902/2021 (Sudhir Kumar & Others Vs State of Jharkhand & Others) मामले में आदेश पारित करते हुए जियाडा के पक्ष में निर्णय दिया था.

स्थानीय, बड़कागांव विधायक और एसडीओ का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कोर्ट के आदेश के बाद 12 फरवरी को जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. रामगढ़ एसडीएम अनुराग तिवारी, पतरातू बीडीओ, अंचलाधिकारी की अगुआई में भारी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. जेसीबी मशीन की मदद से अवैध कब्जे वाले क्वार्टरों को खाली कराया गया. इस दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, मौके पर भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी. कई थानों की पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात थे, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो.

Encroachment in Ramgarh
रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में टाइप-2 क्वार्टर. (फोटो-ईटीवी भारत)

लोगों की आंखों में दिखा दर्द

शुरुआती दौर में रह रहे लोगों ने विरोध जताया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी लोग स्वतः क्वार्टर को खाली करने लगे, लेकिन सबकी आंखों में दर्द दिख रहा था. स्थानीय लोगों ने बताया कि दो-तीन पीढ़ियों से यहां रह रहे थे. अचानक आज सैकड़ों की संख्या में सुबह पुलिस फोर्स पहुंची और मजिस्ट्रेट के साथ बुलडोजर को घर के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया गया. सामान निकालना का भी मौका नहीं दिया जा रहा है.

Encroachment in Ramgarh
क्वार्टर खाली करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

बड़कागांव विधायक मौके पर पहुंचे

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बात की. उन्होंने अधिकारियों से लोगों समय देने की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने कोर्ट का हवाला दिया. विधायक ने कहा कि उन्होंने पूरे मामले को लेकर मुख्य सचिव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए गए थे. हालांकि उन्होंने भी कहा कि यह न्यायालय का आदेश है.

Encroachment in Ramgarh
अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासनिक अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाईः एसडीओ

रामगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है. 96 जर्जर भवनों में रह रहे लोगों से भवनों को खाली कराया जा रहा है. मौजा हेसला, उचरिंगा एवं कटिया में जियाडा को हस्तांतरित भूमि पर स्थित क्वार्टरों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश प्राप्त हुआ था. उक्त भूमि को ‘एन्कम्ब्रेंस फ्री’ करने के लिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जियाडा की भूमि या क्वार्टरों पर अवैध रूप से रह रहे अन्य लोगों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी.

Encroachment in Ramgarh
क्वार्टर खाली करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

