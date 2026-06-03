ETV Bharat / state

बलौदा बाजार वनमण्डल में अतिक्रमण पर एक्शन, 15 जून तक होगी विशेष निगरानी

अभियान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अंतर-परिक्षेत्रीय संयुक्त निरीक्षण व्यवस्था है. सामान्यतः किसी वन परिक्षेत्र की निगरानी उसी क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी करते हैं, लेकिन इस बार निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग परिक्षेत्रों के अधिकारियों को दूसरे क्षेत्रों के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है. वन विभाग का मानना है कि जब बाहरी अधिकारी किसी क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे तो स्थिति का अधिक वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष आकलन हो सकेगा. इससे किसी भी प्रकार की लापरवाही या तथ्य छिपाने की संभावना कम होगी.

वन विभाग के अनुसार राज्य में वन भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. इस कड़ी में वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर बलौदाबाजार वनमण्डल में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. वन भूमि केवल पेड़-पौधों का क्षेत्र नहीं होती, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा, जैव विविधता और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला है. यदि वन क्षेत्रों पर अवैध कब्जे बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर पर्यावरण, वन्यजीवों और भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ता है. इसी उद्देश्य से विभाग ने इस बार केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित रहने के बजाय व्यापक स्तर पर संयुक्त अभियान शुरू किया है.

वन विभाग का मानना है कि बारिश शुरू होने से पहले का समय सबसे संवेदनशील होता है. कई स्थानों पर वन भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिशें इसी अवधि में तेज हो जाती हैं. ऐसे में विभाग ने पहले से ही सक्रिय रणनीति अपनाते हुए संयुक्त निरीक्षण और निगरानी अभियान शुरू कर दिया है.

बलौदाबाजार: मानसून की दस्तक से पहले वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए बलौदाबाजार वनमण्डल में बड़ा अभियान शुरू कियाा है. वन क्षेत्रों में लगातार बढ़ते मानवीय दबाव और वर्षा ऋतु के दौरान संभावित अतिक्रमण की आशंकाओं को देखते हुए वन विभाग ने विशेष “एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव” शुरू की. यह अभियान 1 जून से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेगा, जिसके तहत वन भूमि की सुरक्षा, निगरानी और संभावित अतिक्रमण की पहचान पर विशेष फोकस किया जाएगा.

अभियान के दौरान उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनकी सीमाएं गांवों, कृषि भूमि या आबादी वाले इलाकों से लगी हुई है. वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अधिकांश अतिक्रमण ऐसे ही क्षेत्रों में होने की संभावना होती है, जहां वन भूमि और निजी भूमि की सीमाएं एक-दूसरे के करीब होती है. निरीक्षण दल इन क्षेत्रों में पहुंचकर जमीन की वास्तविक स्थिति का परीक्षण करेंगे. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं वन भूमि पर नई खेती, अस्थायी निर्माण, बाड़बंदी या अन्य प्रकार की गतिविधियां तो शुरू नहीं हुई.

बलौदाबाजार (ETV Bharat)





वन सीमाओं और मुनारों की जांच

विशेष अभियान के दौरान वन विभाग की टीमें वन सीमाओं का खुद जाकर जांच करेगी. इसके तहत यह जांच की जाएगी कि वन भूमि की पहचान के लिए लगाए गए मुनारे, सीमांकन चिन्ह और अन्य संरचनाएं सही स्थिति में हैं या नहीं. कई बार सीमांकन चिन्हों के क्षतिग्रस्त होने या हट जाने से विवाद की स्थिति बनती है. ऐसे मामलों में अतिक्रमण की आशंका भी बढ़ जाती है. इसलिए जांच दल सीमांकन व्यवस्था की भी कंप्लीट जांच करेंगे और जरूरी सुझाव भी देंगे.

जंगल की अवैध कटाई और उत्खनन पर होगी नजर

अभियान केवल अतिक्रमण तक सीमित नहीं होगा. वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण के दौरान अवैध कटाई, अवैध उत्खनन, लकड़ी परिवहन और अन्य संदिग्ध गतिविधियों की भी निगरानी होगी. यदि किसी क्षेत्र में वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां पाई जाती हैं तो संबंधित मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाएगी. विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा जहां पहले भी अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिली हैं.

मानवीय दबाव का होगा आकलन





निरीक्षण दल वन क्षेत्रों में बढ़ रहे मानवीय दबाव का भी अध्ययन करेगा, इसके तहत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का मूल्यांकन किया जाएगा.

वन क्षेत्रों में मानव गतिविधियों की स्थिति

पशुओं का दबाव

चराई की स्थिति

वन क्षेत्रों में आने-जाने के रास्ते

खरपतवार का फैलाव

पर्यावरणीय प्रभाव

वन अधिकार पत्रों की भी होगी जांच

वन विभाग का मानना है, इन कारकों का सीधा असर जंगलों की सेहत पर पड़ता है. इसलिए केवल अतिक्रमण रोकना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वन क्षेत्रों की समग्र स्थिति का अध्ययन भी जरूरी है. अभियान के दौरान वन अधिकार मान्यता पत्रों की स्थिति की भी समीक्षा होगी. वन अधिकार कानून के तहत जिन पात्र लोगों को अधिकार पत्र दिए गए हैं, उनके रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जाएगा. यह देखा जाएगा कि अधिकार पत्रों के अनुरूप ही भूमि का उपयोग हो रहा है या नहीं तथा कहीं किसी प्रकार की अनियमितता तो नहीं है. वन विभाग के लिए यह पहलू भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई बार अधिकार पत्रों को लेकर भ्रम या विवाद की स्थिति भी सामने आती है.

बलौदाबाजार (ETV Bharat)

दस्तावेजों के आधार पर होगी जांच

दस्तावेजों और रिकॉर्ड की भी होगी जांच इन दस्तावेजों के आधार पर वर्तमान स्थिति का मिलान किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति सामने आने पर उसे तत्काल चिन्हित किया जा सके. जिन दस्तावेजों की जांच की जाएगी उसमें मुख्य रूप से इन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा.



वन नक्शे

कक्ष इतिहास

बीटवार रिकॉर्ड

भूमि संबंधी अभिलेख

पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट

वन सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए लेंगे सुझाव

अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वन सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना भी है. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों से सुझाव लिए जाएंगे कि वन क्षेत्रों की सुरक्षा कैसे बेहतर बनाई जा सकती है. इन सुझावों के आधार पर भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी ताकि अतिक्रमण, अवैध कटाई और अन्य गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके.

वन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. यह विशेष अभियान केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वन क्षेत्रों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यदि किसी भी क्षेत्र में नया अतिक्रमण, अवैध कटाई या अन्य गैरकानूनी गतिविधि सामने आती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी: धम्मशील गणवीर, DFO





पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम पहल

एक्सपर्ट्स का मानना है कि वन भूमि की सुरक्षा केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है. जंगल जलवायु संतुलन बनाए रखने, भूजल स्तर को सुरक्षित रखने, जैव विविधता बचाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है.





15 जून तक चलेगी रेग्युलर निगरानी

वन विभाग के मुताबिक अभियान 15 जून तक जारी रहेगा. इस दौरान टीम अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा कर डेटा जुटाएगी और रिपोर्ट फाइल करेगी. रिपोर्टों के आधार पर आगे की कार्रवाई और वन सुरक्षा से जुड़े आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे. वन विभाग को उम्मीद है कि इस अभियान से वन भूमि पर अतिक्रमण की संभावनाओं को काफी हद तक रोका जा सकेगा.

बलौदाबाजार वनमण्डल में शुरू हुआ यह विशेष एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव केवल निरीक्षण अभियान नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. आने वाले दिनों में इसकी रिपोर्ट यह तय करेगी कि वन भूमि की सुरक्षा के मोर्चे पर विभाग को कितनी सफलता मिलती है.

बलौदा बाजार ट्रैफिक पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 घंटे में 227 वाहन चालकों पर लिया एक्शन

CGPSC भर्ती घोटाला: दुर्ग जिले में ED का एक्शन, पूर्व सचिव जीवन किशोर और IAS अमृत खलको के ठिकानों पर छापा

SAFE PARKS SAVE LIVES :अनुपम गार्डन में सुरक्षा भगवान भरोसे, हादसा होने पर कोई मेडिकल इंतजाम नहीं