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सूखा नशा के खिलाफ रायपुर पुलिस और औषधि व प्रसाधन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 मेडिकल स्टोर सील

रायपुर: रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश पर शहर में बढ़ते सूखे नशे (ड्राई ड्रग्स) पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

सूख नशा के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेडिकल स्टोर को चिन्हित कर उनके संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे. क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, संबंधित थाना पुलिस टीम, औषधि निरीक्षक एवं औषधि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रायपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 3 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स को संदेह के घेरे में लेकर पर्चेसिंग रजिस्टर की जांच की गई. जिसमे मां दुर्गा मेडिकोज गोल चौक थाना डीडी नगर रायपुर, आयुष मेडिकल गुढियारी रायपुर, विश्वास मेडिकल, भनपुरी थाना खमतराई रायपुर, उदय मेडिकल स्टोर उरकुरा थाना खमतराई रायपुर शामिल है.

रायपुर में कई मेडिकल स्टोर्स की जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

मेडिकल स्टोर के संचालकों द्वारा प्रावधानों के विपरित बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित दवाई Pregabalin Capsules एवं Rexcof DX Syrup बेचते पाये गए. जिनके खिलाफ औषधि व प्रसाधन विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया है.

सूखा नशा के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

मेडिकल स्टोर्स संचालकों को चेतावनी

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपील है कि सभी मेडिकल स्टोर संचालक प्रतिबंधित एवं प्रिस्क्रिप्शन आधारित दवाइयों का विक्रय केवल वैध डॉक्टर की पर्ची के आधार पर ही करें. नियमों का उल्लंघन कर बिना पर्ची के प्रतिबंधित दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.