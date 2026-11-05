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कांकेर में शराबी प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद संयुक्त संचालक ने किया निलंबित

कांकेर : उत्तर बस्तर कांकेर जिले में शराब के नशे में विद्यालय पहुंचना एक प्रधानाध्यापक को भारी पड़ गया.विकासखंड दुर्गूकोंदल के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मंगहूर के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार बेलसरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मेडिकल जांच में उनके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है.

4 नवंबर 2026 को प्रधानाध्यापक अशोक कुमार बेलसरिया के शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने की शिकायत थाना प्रभारी बड़गांव से की गई थी. शिकायत के बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया.इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई. सिविल अस्पताल पखांजूर की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, दोपहर 3 बजकर 45 बजे प्रधानाध्यापक शासकीय कार्य अवधि के दौरान शराब के नशे में पाए गए.

मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद निलंबित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संयुक्त संचालक ने किया निलंबित

शासकीय ड्यूटी के दौरान इस तरह नशे की हालत में विद्यालय पहुंचना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया.जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर की ओर से निलंबन का प्रस्ताव भेजे जाने के बाद शिक्षा संभाग बस्तर के संयुक्त संचालक ने कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी मानकर निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरहरपुर निर्धारित किया गया है. सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.