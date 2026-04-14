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शराब माफिया पर 'बुलडोजर प्रहार', जैसलमेर में NDPS तस्कर गिरफ्तार

झुंझुनू में महंगे ब्रांड्स की शराब नष्ट की गई, जबकि जैसलमेर में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं.

Action Against Drugs
झुंझुनू में अवैध शराब नष्ट की (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 12:02 PM IST

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झुंझुनू/जैसलमेर: राजस्थान पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक साथ दो बड़ी कार्रवाई की हैं. झुंझुनू में प्रशासन ने 'बुलडोजर प्रहार' करते हुए 35 लाख रुपए की अवैध शराब को नष्ट कर दिया, तो वहीं जैसलमेर में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत एक आदतन तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से एमडी और अफीम बरामद की है.

झुंझुनू में बुलडोजर ने नष्ट की अवैध शराब की खेप: न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए प्रशासन ने जब्त की गई करीब 550 पेटियां बुलडोजर से नष्ट की. इस खेप की बाजार कीमत लगभग 35 लाख रुपए आंकी गई है. यह कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में हुई. कार्रवाई से हरियाणा बॉर्डर से जुड़े तस्करी सिंडिकेट में हड़कंप मच गया. आबकारी थाना झुंझुनू के सीआई ताराचंद जाखड़ और उनकी टीम ने पिछले कुछ समय में विभिन्न छापों के दौरान भारी मात्रा में हरियाणा निर्मित अवैध शराब जब्त की थी. नष्ट की गई खेप में न केवल स्थानीय बल्कि कई प्रीमियम ब्रांड्स भी शामिल थे. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह शराब गैरकानूनी थी. लंबे समय से गोदामों में रखे होने के कारण यह वैसे भी जहरीली हो चुकी थी.

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जैसलमेर में रात को कार्रवाई करती पुलिस (ETV Bharat Jhunjhunu)

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500+ मुकदमे और 'जीरो टॉलरेंस' नीति: झुंझुनू के जिला आबकारी अधिकारी सिद्दीकी ने बताया कि जिले के 5 आबकारी थानों और 3 सर्किलों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अब तक 500 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज किए हैं. लापरवाह ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसते हुए अब तक 100 से अधिक ठेकेदारों के खिलाफ मामले दर्ज कर भारी जुर्माना वसूला गया है. झुंझुनू की भौगोलिक स्थिति हरियाणा सीमा से सटे होने के कारण यहां शराब तस्करी की चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन अब प्रशासन 'जीरो टॉलरेंस' मोड पर है. जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा. आने वाले दिनों में बॉर्डर इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर तस्करी की रीढ़ तोड़ी जाएगी.

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जैसलमेर में रात्रि गश्त के दौरान NDPS तस्कर दबोचा: जैसलमेर में कोतवाली थाना पुलिस ने तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. शहर कोतवाल सुरजाराम ने बताया कि गश्त के दौरान एएसआई संतोष ने सतर्कता दिखाते हुए एक संदिग्ध वाहन को रुकवाया. गुजरात नंबर की इस कार के चालक से पूछताछ की गई, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. तलाशी के दौरान पुलिस को कार से 48 ग्राम एमडी (मादक पदार्थ) और 230 ग्राम अफीम बरामद हुई. पुलिस ने आरोपी प्रहलाद सिंधु निवासी डांगरी, जैसलमेर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है. यह पूरी कार्रवाई कोतवाली थाना प्रभारी सुरजाराम के नेतृत्व में अंजाम दी गई.

आदतन तस्कर पर शिकंजा: आरोपी प्रहलाद सिंह के खिलाफ पहले भी NDPS एक्ट के दो मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही मादक पदार्थों की सप्लाई चेन को खंगालने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके.

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