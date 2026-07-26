नशे के कारोबार पर ब्रेक, एमपी से लाई जा रही शराब जब्त, 3 गिरफ्तार
बसदेई पुलिस ने लाखों की अवैध शराब जब्त की है. जब्त शराब को लग्जरी गाड़ी से ले जाया जा रहा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 26, 2026 at 8:11 AM IST
सूरजपुर: अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर पुलिस की पैनी नजर है. शनिवार को बसदेई पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया. बसदेई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के बैढ़न निवासी और सप्लायर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1 लाख 41 हजार की 24 पेटी अंग्रेजी शराब और परिवहन में इस्तेमाल की गई एक बोलेरो वाहन जब्त की. पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया.
लाखों की अवैध शराब जब्त
25 जुलाई को बसदेई चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम नरेशपुर निवासी प्रवीण गुप्ता मध्य प्रदेश के बैढ़न से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब लेकर बोलेरो वाहन क्रमांक CG 15 DB 9386 से गांव की ओर आ रहा है. सूचना मिलते ही बसदेई पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में घेराबंदी कर वाहन को रोका और तलाशी ली. तलाशी के दौरान वाहन से 22 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब, 1 पेटी इम्पीरियल ब्लू और 1 पेटी कैन बीयर, कुल 24 पेटी यानी 218.64 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई. जब पुलिस ने शराब के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे तो आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका.
प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वह यह शराब मध्यप्रदेश के बैढ़न निवासी चन्द्रभूषण यादव से खरीदकर लाया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसका साथी रावेन्द्र सिंह अपने हिस्से की 9 पेटी शराब लेने के लिए बसदेई के पास इंतजार कर रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रावेन्द्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया तथा उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है: योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
सख्त सजा मिलेगी
अतरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार देवांगन ने बताया कि तस्करी के मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
पति ने कर दिया पत्नी का मर्डर, सूरजपुर कोतवाली के सपकरा गांव की वारदात
सूरजपुर में युवक का मर्डर, परिचित के घर से उठाकर बेरहमी से पीटा, इलाज के दौरान मौत
सूरजपुर में प्रशासन से बातचीत के बाद ग्रामीणों ने खत्म किया चक्काजाम, पुलिस ने नहीं रिहा किया गिरफ्तार आरोपी