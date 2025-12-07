ETV Bharat / state

नशा माफियाओं के खिलाफ प्रदेश में एक साथ बड़ी कार्रवाई, PIT-NDPS के तहत 16 तस्कर डिटेन

नशा मुक्त हिमाचल अभियान में वर्ष 2023 से अब तक 62 तस्करों डिटेन किया गया है.

Smugglers Detained Under PIT-NDPS Act
हिमाचल में 2023 से अब तक 62 तस्कर डिटेन (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 15 नवंबर को शिमला और 1 दिसंबर को धर्मशाला में आयोजित एंटी-चिट्टा वॉकथॉन के दौरान घोषित जीरो-टॉलरेंस नीति के अनुरूप, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आज (रविवार, 7 दिसंबर को) प्रदेश के कई जिलों में संगठित नशा नेटवर्क के खिलाफ एक साथ बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान PIT-NDPS अधिनियम के अंतर्गत 16 चिट्टा तस्करों को डिटेन किया गया है.

हिमाचल प्रदेश में 2023 से अब तक 62 तस्कर डिटेन

नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक साथ की गई कार्रवाई में सोलन–4, देहरा–4, नूरपुर–2, बद्दी–3, हमीरपुर–1, मंडी-1, और सिरमौर-1 तस्कर को डिटेन किया गया है. इसके साथ ही राज्य में PIT-NDPS के तहत डिटेन किए गए तस्करों की संख्या 62 हो गई है. वर्ष 2023 में इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद अब तक 46 बड़े तस्करों को पहले ही डिटेन किया जा चुका है और समानांतर वित्तीय जांच के माध्यम से ₹48 करोड़ की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई है.

स्थानतस्कर डिटेन
सोलन4
देहरा4
नूरपुर2
बद्दी3
हमीरपुर1
मंडी1
सिरमौर1

हिमाचल में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

धर्मशाला के तपोवन में आयोजित 6ठी राज्य स्तरीय NCORD बैठक, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री ने की थी, उस बैठक में सभी एंटी-चिट्टा अभियानों की गहन समीक्षा की गई. इसे राज्यव्यापी लगातार जन-आंदोलन में परिवर्तित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए. डीजीपी अशोक तिवारी ने बताया कि, "यह पहली बार है जब हिमाचल प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने स्वयं इस राज्य स्तरीय समन्वय मंच की अध्यक्षता की है. हाल के दिनों में राज्यव्यापी छापेमारी और परिसर-बाजार सुरक्षा अभियानों ने नशे के खिलाफ प्रवर्तन को और अधिक तेज किया है."

हिमाचल पुलिस की जनता से अपील

वहीं, इस दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील करती है कि वे चिट्टा/नशे से संबंधित किसी भी सूचना को तुरंत 112 या नजदीकी पुलिस थाना में दें. सूचना देने वालों की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी.

संपादक की पसंद

