नशा माफियाओं के खिलाफ प्रदेश में एक साथ बड़ी कार्रवाई, PIT-NDPS के तहत 16 तस्कर डिटेन

शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 15 नवंबर को शिमला और 1 दिसंबर को धर्मशाला में आयोजित एंटी-चिट्टा वॉकथॉन के दौरान घोषित जीरो-टॉलरेंस नीति के अनुरूप, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आज (रविवार, 7 दिसंबर को) प्रदेश के कई जिलों में संगठित नशा नेटवर्क के खिलाफ एक साथ बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान PIT-NDPS अधिनियम के अंतर्गत 16 चिट्टा तस्करों को डिटेन किया गया है.

हिमाचल प्रदेश में 2023 से अब तक 62 तस्कर डिटेन

नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक साथ की गई कार्रवाई में सोलन–4, देहरा–4, नूरपुर–2, बद्दी–3, हमीरपुर–1, मंडी-1, और सिरमौर-1 तस्कर को डिटेन किया गया है. इसके साथ ही राज्य में PIT-NDPS के तहत डिटेन किए गए तस्करों की संख्या 62 हो गई है. वर्ष 2023 में इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद अब तक 46 बड़े तस्करों को पहले ही डिटेन किया जा चुका है और समानांतर वित्तीय जांच के माध्यम से ₹48 करोड़ की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई है.

