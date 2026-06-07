ETV Bharat / state

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, 599 वाहन चालकों का लाइसेंस होगा निलंबित

रांची: राजधानी रांची में यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस ने 599 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की अनुशंसा की है.

ट्रैफिक एसपी ने की अनुशंसा

ट्रैफिक एसपी रांची राकेश सिंह ने संबंधित वाहन चालकों की सूची जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है. भेजे गए पत्र में कहा गया कि इन वाहन चालकों ने मई महीने में यातायात नियम का उल्लंघन किया है.

पत्र में यह भी कहा गया कि इसमें कई ऐसे वाहन चालक हैं, जिन्होंने कई बार यातायात नियम तोड़ा और जुर्माने की रकम भी जमा नहीं की है. ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से मई महीने तक 4339 वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित करने की अनुसंशा की गई है.

पीलियन राइडर और रेड लाइट जंपिंग के मामले सबसे अधिक

ट्रैफिक पुलिस की जांच में पाया गया कि सबसे अधिक मामले दो पहिया वाहनों पर बिना हेलमेट पीलियन राइडर (पीछे बैठने वाले व्यक्ति) के यात्रा करने और रेड लाइट जंपिंग के हैं. पीलियन राइडर की संख्या 219 है. जबकि रेड लाइट जंपिंग वाले 173 वाहन चालक हैं.

इसके अलावा नो-पार्किंग, गलत दिशा में वाहन चलाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले भी सामने आए हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों की पहचान सीसीटीवी कैमरों, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम और ई-चालान रिकॉर्ड के आधार पर की गई है. कई वाहन चालक ऐसे पाए गए, जिन्होंने बार-बार चालान होने के बावजूद अपनी आदतों में सुधार नहीं किया.

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की पहल