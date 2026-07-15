राशन गबन पर बड़ा एक्शन: डीलरों की संपत्ति होगी कुर्क, 31 रुपए किलो से होगी वसूली
ऑनलाइन राशन वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर रसद विभाग ने पीडीआर एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी है.
Published : July 15, 2026 at 5:05 PM IST
चित्तौड़गढ़: राशन गबन के मामलों में रसद विभाग अब सख्ती से वसूली करेगा. जिले में ऑनलाइन वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर 8 डीलरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है. इनमें से 4 डीलरों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जबकि 4 अन्य के खिलाफ प्रक्रिया चल रही है. अब इस मामले में विभाग समर्थन मूल्य से 1.3 गुना वसूली की तैयारी में जुटा है और इसके लिए पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने बताया कि जिले में ऑनलाइन व्यवस्था के साथ राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी. कई डीलरों के पास ऑनलाइन स्टॉक अधिक होने के मामले में विभाग ने नोटिस दिए थे, लेकिन 8 डीलरों ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, जिसे गबन मानते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है. जांच के बाद अब तक चार राशन डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद 4 अन्य राशन विक्रेताओं पर एफआईआर की प्रक्रिया की जा रही है. वहीं विभाग ने प्राधिकार पत्र अर्थात डीलरशिप भी निरस्त कर दी है.
पढ़ें: डूंगरपुर: फर्जी तरीके से गरीबों का राशन लेने वाले 3622 सरकारी कार्मिकों से हुई 2 करोड़ रुपये की वसूली
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. अब इस मामले में विभाग ने जिला कलेक्टर के माध्यम से पीडीआर एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी है. इसके तहत संबंधित डीलर की संपत्ति की कुर्की कर नीलामी की जाएगी और नीलामी के जरिए राशि राजकोष में जमा कराई जाएगी. इसे लेकर जिला रसद अधिकारी ने जिला कलेक्टर को रिपोर्ट दे दी है.
31 रुपए प्रति किलो की दर से होगी वसूली: जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गबन किए गए गेहूं के मामले में समर्थन मूल्य से 1.3 गुना वसूली की जाएगी, यानी 31 रुपए प्रति किलो गेहूं के दाम मान कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी. जिला रसद अधिकारी ने बताया कि पीडीआर एक्ट के तहत राजकोष में राशि जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.