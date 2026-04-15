ETV Bharat / state

महिला अपराध और नशा तस्कर पर डबल एक्शन, जशपुर पुलिस ने आरोपियों को दबोचा

जशपुर : जशपुर पुलिस ने महिला अपराध और नशा तस्करी के आरोपियों की गिरफ्तारी की है. फरसाबहार थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है. वहीं ऑपरेशन आघात के तहत नशीली सिरप के सप्लायर को ओडिशा से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.







महिला अपराध पर पुलिस की सख्ती

फरसाबहार थाना क्षेत्र के एक गांव की 25 वर्षीय महिला ने 10 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव का ही आरोपी लंबे समय से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है. पीड़िता के मुताबिक हर बार शादी की बात करने पर बहाना बना देता, फिर शादी का भरोसा दिलाकर दुष्कर्म करता है. 9 अप्रैल 2026 को आरोपी उसे कोर्ट मैरिज करने की बात कहकर अपने साथ जशपुर ले जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और फिर शादी से इनकार कर दिया.

महिला अपराध और नशा तस्कर पर डबल एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना फरसाबहार पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376(2)(N), पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.





ओडिशा से पकड़ा गया नशे का सौदागर

नशीली सिरप तस्करी के मामले में जशपुर पुलिस ने जनवरी 2026 में चौकी कोतबा क्षेत्र के सुरंगपानी गांव में आरोपी मोहित कुमार गुप्ता के कब्जे से कुल 640 नग प्रतिबंधित नशीली विस्कोरेक्स कोडीन फास्फेट कफ सिरप जब्त की थी. प्रत्येक शीशी 100 एमएल की थी, इस प्रकार कुल लगभग 64 लीटर नशीली कफ सिरप बरामद हुई. इसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 11 हजार रुपए आंकी गई थी. पूछताछ में यह सामने आया कि नशीली कफ सिरप ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले के ग्राम मालिपाड़ा खटकुरबहार निवासी रंजन साहू उर्फ राजन उर्फ पाकु सप्लाई करता है,जो लंबे समय से फरार था.