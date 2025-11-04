ETV Bharat / state

जयपुर रेंज में 2,130 ठिकानों पर दबिश, पुलिस ने 551 बदमाशों को दबोचा

राजस्थान में जयपुर रेंज के आठ जिलों में एकसाथ पुलिस का एक्शन.

Jaipur Police on Crime
जयपुर रेंज में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 5:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: पुलिस ने मंगलवार को जयपुर रेंज में ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए बदमाशों के 2130 संदिग्ध ठिकानों पर कार्रवाई की और 551 बदमाशों को गिरफ्तार किया. पुलिस की 430 टीमों ने हार्डकोर और वांछित अपराधियों के ठिकानों को चिह्नित कर आठ जिलों में एक साथ दबिश दी. इससे बदमाशों में हड़कंप मच गया.

जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में पुलिस की टीमों ने जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, भिवाड़ी, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, सीकर और झुंझुनू में एक साथ अभियान चलाया. इन अपराधियों से पुलिस की टीमें पूछताछ में जुटी हैं. इस दौरान बदमाशों से अवैध शराब, मादक पदार्थ और हथियार जब्त कर अलग-अलग धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं.

राहुल प्रकाश, आईजी, जयपुर रेंज...सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

आठ जिलों में 430 टीमों का किया गठन : जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर रेंज के सभी आठ जिलों में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई. वांछित अपराधी, हिस्ट्रीशीटर और विभिन्न मुकदमों में वांछित बदमाशों उनके घरों और ठिकानों पर दबिश दी गई. उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में 430 टीमों का गठन किया गया. इन टीमों ने 2100 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी.

दो हिस्ट्रीशीटर भी चढ़े पुलिस के हत्थे : उनका कहना है कि इस दौरान 250 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 45 मुकदमे दर्ज किए गए. इनमें 24 मुकदमे आबकारी अधिनियम के तहत, तीन मुकदमे आर्म्स एक्ट के, एक एनडीपीएस एक्ट का और कुछ अलग-अलग धाराओं में दर्ज किए गए हैं. इन मुकदमों में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें दो हिस्ट्रीशीटर भी शामिल हैं. जो अलग-अलग मुकदमों में वांछित चल रहे थे.

पढ़ें : बूंदी पुलिस का मेगा ऑपरेशन: 94 ठिकानों पर छापे, 283 अपराधी दबोचे

असामाजिक तत्वों पर भी कसा शिकंजा : उन्होंने बताया कि विभिन्न संगीन आपराधिक मुकदमों और सामान्य प्रकृति के मुकदमों में वांछित चल रहे बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है. कुल मिलाकर 350 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जो पुराने मुकदमों में वांछित थे. इसके अलावा असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उनसे पूछताछ कर तलाशी भी ली गई है.

मादक पदार्थ, अवैध शराब और हथियार भी जब्त : उन्होंने कहा कि अपराधियों में कानून का डर बना रहे और आमजन में कानून का सम्मान बना रहे. इसलिए यह एक्शन लिया गया है. आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान अवैध शराब, मादक पदार्थ और हथियार जब्त किए गए हैं, जिनके संबंध में नए मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं.

TAGGED:

CRIME IN JAIPUR RANGE
AREA DOMINATION ACTION
551 बदमाश गिरफ्तार
JAIPUR POLICE ON CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राजस्थान का सबसे महंगा नंबर: 3 करोड़ रुपये की लग्जरी कार, 31 लाख का VIP Number

JEE Main 2026: टाई ब्रेकिंग नियम बरकरार, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को मिल सकती है AIR-1

क्या डायपर पहनने से आपके बच्चे की किडनी हो सकती है खराब? जानें बाल रोग विशेषज्ञों का क्या है कहना

इन महिला खिलाड़ी ने लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच, जानिए किसके नाम दर्ज हुआ हाईएस्ट स्कोर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.