ETV Bharat / state

जयपुर रेंज में 2,130 ठिकानों पर दबिश, पुलिस ने 551 बदमाशों को दबोचा

जयपुर रेंज में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पुलिस ने मंगलवार को जयपुर रेंज में ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए बदमाशों के 2130 संदिग्ध ठिकानों पर कार्रवाई की और 551 बदमाशों को गिरफ्तार किया. पुलिस की 430 टीमों ने हार्डकोर और वांछित अपराधियों के ठिकानों को चिह्नित कर आठ जिलों में एक साथ दबिश दी. इससे बदमाशों में हड़कंप मच गया. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में पुलिस की टीमों ने जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, भिवाड़ी, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, सीकर और झुंझुनू में एक साथ अभियान चलाया. इन अपराधियों से पुलिस की टीमें पूछताछ में जुटी हैं. इस दौरान बदमाशों से अवैध शराब, मादक पदार्थ और हथियार जब्त कर अलग-अलग धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं. राहुल प्रकाश, आईजी, जयपुर रेंज...सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur) आठ जिलों में 430 टीमों का किया गठन : जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर रेंज के सभी आठ जिलों में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई. वांछित अपराधी, हिस्ट्रीशीटर और विभिन्न मुकदमों में वांछित बदमाशों उनके घरों और ठिकानों पर दबिश दी गई. उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में 430 टीमों का गठन किया गया. इन टीमों ने 2100 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी.