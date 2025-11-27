कांस्टेबल को एसीबी ने 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा, राजीनामा करवाने के बदले मांगी थी घूस

कांस्टेबल को एसीबी ने 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा, राजीनामा करवाने के बदले मांगी थी घूस
परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने दिया कार्रवाई को अंजाम. रिश्वत की रकम बरामद.
Published : November 27, 2025 at 2:59 PM IST
जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कोटपूतली-बहरोड़ की जिला स्पेशल टीम में तैनात (फिलहाल पनियाला थाने में अटैच) एक कांस्टेबल को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भिवाड़ी चौकी इकाई ने गुरुवार को इस कार्रवाई को अंजाम देकर आरोपी कांस्टेबल प्रवीण बागोरिया को गिरफ्तार किया है. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी भिवाड़ी को परिवादी ने शिकायत दी थी.
गाड़ी के एक्सीडेंट के मामले में बना रहा था दबाव : परिवादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके भाई का बेटा और बेटी नांगल चौधरी से घर आ रहे थे. उनके आगे चल रही एक गाड़ी को ओवरटेक करते समय खरोंच आ गई. इस पर गाड़ी चालक ने पनियाला थाने में शिकायत दी थी. इसके बाद दोनों पक्षों में राजीनामा करने के प्रयास हुआ, लेकिन पुलिस थाना पनियाला के कांस्टेबल प्रवीण ने राजीनामा नहीं होने दिया.
मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर मांगी घूस : परिवादी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी कांस्टेबल ने पहले 50 हजार रुपये रिश्वत मांगी. बाद में राजीनामा करवाने के बदले 20 हजार रुपये देने की बात कही. रिश्वत की रकम नहीं देने पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर परेशान करने लगा. उन्होंने बताया कि परिवादी की शिकायत का 26 नवंबर 2025 को सत्यापन करवाया गया. सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आरोपी कांस्टेबल को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
रिश्वत की रकम बरामद, पूछताछ जारी : उन्होंने बताया कि एसीबी मुख्यालय के डीआईजी राजेश सिंह के सुपरवीजन में भिवाड़ी इकाई के उपाधीक्षक परमेश्वर लाल के नेतृत्व में टीम ने इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है. आरोपी कांस्टेबल डीएसटी में तैनात है और अभी पनियाला थाने में अटैच है. एसीबी की टीम ने उसके कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर ली है. अब एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में आरोपी से पूछताछ की जा रही है. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.