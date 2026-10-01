घरेलू LPG के व्यावसायिक और अवैध इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई, सभी उपायुक्तों और तेल कंपनियों को निर्देश जारी
झारखंड में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के व्यावसायिक और अवैध इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 1, 2026 at 3:29 PM IST
रांचीः घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक और अवैध इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अब जिला स्तर पर कार्रवाई तेज की जाएगी. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
इसमें घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग की पहचान, जांच और कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन व तेल विपणन कंपनियों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया है.
समन्वय बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश
गाइडलाइन के मुताबिक सभी जिला उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में घरेलू एलपीजी के व्यावसायिक अथवा अवैध इस्तेमाल पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी समन्वय बनाकर कार्रवाई करने को कहा गया है. कंपनियों को अपने डीलरों के माध्यम से घरेलू एलपीजी के व्यावसायिक इस्तेमाल की निगरानी और ऐसे मामलों की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है.
होटल, कैंटीन, मैरिज हॉल जैसे प्रतिष्ठानों पर नजर
निर्देश में घरेलू एलपीजी के व्यावसायिक इस्तेमाल की पहचान के लिए अलग अलग स्थानों की जांच का प्रावधान किया गया है. इनमें होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, कैंटीन, मैरिज हॉल, छोटे-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य ऐसे स्थान शामिल हैं, जहां एलपीजी का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है.
जांच के दौरान घरेलू एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल की पुष्टि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी. गाइडलाइन में जांच के दौरान एलपीजी सिलेंडर की संख्या, कनेक्शन से जुड़ी जानकारी और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल से संबंधित विवरण दर्ज करने की व्यवस्था भी बताई गई है.
कार्रवाई और नियमों के लिए जागरुकता अभियान
साथ ही घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं को भी इसके व्यावसायिक इस्तेमाल से होने वाली कार्रवाई और नियमों की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए विभागीय अधिकारियों, जिला प्रशासन और एलपीजी कंपनियों को मिलकर काम करना होगा.
हर महीने होगी कार्रवाई की समीक्षा
जिला स्तर पर की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा का भी प्रावधान किया गया है. संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का विवरण तैयार कर रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. गाइडलाइन में समीक्षा और प्रतिवेदन के लिए आवश्यक बिंदुओं का प्रारूप भी दिया गया है. रिपोर्ट बनाते समय 6 बिंदु पर आधारित विवरण सुनिश्चित करना होगा. इनमें, निरीक्षण किए गए व्यावसायिक प्रतिष्ठान की संख्या, घरेलू एलपीजी के अनधिकृत उपयोग के मामले, नियमानुसार की गई कार्रवाई, जब्त/अभिरक्षित सिलेंडर की संख्या, लंबित मामलों की संख्या शामिल है.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी के व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकने के लिए जिला प्रशासन, तेल कंपनियों और संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वित कार्रवाई जरूरी है. सभी संबंधित पक्षों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.
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