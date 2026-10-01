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घरेलू LPG के व्यावसायिक और अवैध इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई, सभी उपायुक्तों और तेल कंपनियों को निर्देश जारी

घरेलू एलपीजी ( ETV Bharat )

रांचीः घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक और अवैध इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अब जिला स्तर पर कार्रवाई तेज की जाएगी. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.