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कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई से छात्रों-अभिभावकों की चिंता बढ़ी; जानें क्या होगा आगे का रास्ता

लखनऊ: अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर विभाग, विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन संयुक्त अभियान चलाकर सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई कर रहे हैं. कई कोचिंग संस्थानों को सील किया जा चुका है. एक ओर जहां छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, वहीं दूसरी ओर हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता भी सामने आने लगी है.

खासतौर पर लखनऊ में बड़ी संख्या में ऐसे कोचिंग संस्थान संचालित हैं, जहां हजारों छात्र-छात्राएं UPSC, UPPCS, NEET, JEE समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. ऐसे में जिन छात्रों ने पहले ही प्रवेश लेकर फीस जमा कर दी है, उनके अभिभावकों के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं. यदि कोचिंग लंबे समय तक बंद रहती हैं तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? फीस वापस मिलेगी या नहीं? कोचिंग संस्थान ऑनलाइन पढ़ाएंगे या किसी दूसरी जगह शिफ्ट होंगे?

लखनऊ अग्निकांड के बाद कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई. (Video Credit: ETV Bharat)

इन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश कोचिंग वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉ. राजेश शुक्ला ने कहा कि अग्निकांड के बाद जिस तरह पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर कोचिंग संस्थानों को सील किया जा रहा है, उससे सबसे बड़ी चिंता छात्रों की पढ़ाई को लेकर है. उन्होंने कहा कि कोचिंग संचालकों के साथ-साथ अभिभावक भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में पुनर्विचार करना चाहिए. जिन कोचिंग संस्थानों में केवल छोटी-मोटी कमियां हैं और जिन्हें निर्धारित समय में दूर किया जा सकता है, उन्हें सुधार के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सील हटाने की भी तय प्रक्रिया होती है, जिसमें समय लगता है. ऐसे में यदि संस्थान लंबे समय तक बंद रहते हैं, तो इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा.

डॉ. शुक्ला ने स्पष्ट किया कि छात्रों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए. हालांकि, जिन भवनों में सुरक्षा मानकों को पूरा किया जा सकता है, उन्हें समय देकर आवश्यक सुधार कराने का अवसर मिलना चाहिए. वहीं, जिन भवनों में सुरक्षा मानकों का पालन संभव नहीं है, उन संस्थानों को नोटिस देकर मानक अनुरूप भवनों में स्थानांतरित होने का निर्देश दिया जाना चाहिए.

उन्होंने सरकार से कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट और व्यवहारिक गाइडलाइन जारी करने की भी मांग की है. उनका कहना था कि यह फैसला केवल कोचिंग संस्थानों के हित में नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए.