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छत्तीसगढ़ में 20 बच्चों को छुड़ाया गया, वर्णिका शर्मा की अगुवाई में एक्शन, बाल तस्करी के एंगल से होगी जांच

जोखिमपूर्ण फैक्ट्री से 9 नाबालिग मुक्त, कुल 20 बच्चों को बचाया गया. सभी बच्चे दूसरे प्रदेशों के बताए जा रहे हैं.

Major action on World Day Against Child Labour
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 11:05 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में कुल 20 बच्चों को बाल मजदूरी से आजाद कराया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में यह कार्रवाई हुई है. रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र से 9 नाबालिग बच्चों, बिलासपुर में आरपीएफ के माध्यम से 7 बच्चों तथा रायपुर जीआरपी के माध्यम से 4 बच्चों का रेस्क्यू कर कुल 20 बच्चों को संरक्षण में लिया गया.

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में राजधानी रायपुर के उरला स्थित मारुति नंदन स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में अचानक रेड मारी गई. निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि लोहे की फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से गंभीर एवं जोखिमपूर्ण प्रकृति का कार्य कराया जा रहा था. मौके से 9 बच्चों को तत्काल संरक्षण में लेकर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया तथा उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष (ETV BHARAT)

दूसरे राज्यों से लाए गए थे बच्चे

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि रेस्क्यू किए गए बच्चे ओडिशा, उत्तर प्रदेश के बरेली तथा पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निवासी हैं. बच्चों ने बताया कि उन्हें एक ठेकेदार के माध्यम से रायपुर लाया गया था, जो बिहार का रहने वाला है. मामले में संबंधित ठेकेदार, बच्चों को यहां लाने वाले अन्य व्यक्तियों तथा संभावित बाल तस्करी के पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. बच्चों के परिजनों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है.

इस केस में प्रथम दृष्टया बच्चों के साथ क्रूरता, शोषण एवं अवैध रूप से जोखिमपूर्ण कार्य कराए जाने का खुलासा हुआ है. इसके बाद संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75, 79 एवं 143 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. साथ ही बाल श्रम एवं संभावित बाल तस्करी से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं की भी विस्तृत जांच की जा रही है.

बाल श्रम बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, विशेषकर तब जब उनसे जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्य कराया जाता है. प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त है. बाल श्रम एवं बाल तस्करी जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध आयोग पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है. ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी- डॉ. वर्णिका शर्मा, अध्यक्ष , छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

इस कार्रवाई में जिला बाल संरक्षण अधिकारी संजय निराला, विपिन ठाकुर और श्रम विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

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