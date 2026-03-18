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उत्तराखंड में अब तक 429 गैस सिलेंडर जब्त, 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, 4 आरोपी गिरफ्तार

रोहित कुमार सोनी

देहरादून: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से भारत समेत दुनिया के कई देशों में ईंधन की सप्लाई प्रभावित हुई है. हालांकि, भारत में ईंधन की सीमित सप्लाई हो रही है. बावजूद इसके उत्तराखंड की जनता में पैनिक की स्थिति अभी भी बनी हुई है. जिसका कई लोग फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं. जिसके तहत वो गैस सिलेंडर के भंडारण के साथ ही कालाबाजारी कर रहे हैं.

9 के खिलाफ FIR और 4 की गिरफ्तारी: वहीं, गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और कालाबाजारी को देखते हुए उत्तराखंड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सख्ती भी दिखा रहा है. जिसके तहत विभाग की ओर से प्रदेश भर में कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई के तहत अभी तक 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

एलपीजी एवं ईंधन जनता की अहम मूलभूत सुविधा में से एक है. वर्तमान स्थिति ये है कि खासकर शहरी क्षेत्र में बिना एलपीजी के भोजन पकाना लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है. जबकि, कुकिंग की वैकल्पिक व्यवस्था भी बाजारों में उपलब्ध है. बावजूद इसके एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में एक पैनिक जैसा माहौल बना हुआ है.

घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर (फोटो- ETV Bharat)

लिहाजा, गैस कनेक्शन धारक भविष्य की चिताओं को देखते हुए अभी से ही पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर रिजर्व करना चाहते हैं तो वहीं, तमाम लोग ऐसे भी हैं, जो इस सिचुएशन को अवसर के रूप में देख रहे हैं. जो सिलेंडर का भंडारण करने के साथ ही इसकी कालाबाजारी भी कर रहे हैं. ऐसा हम नहीं बल्कि प्रवर्तन कार्रवाई के आंकड़े बयां कर रहे हैं.