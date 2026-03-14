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युद्ध ने बढ़ाई गैस की मांग: भरतपुर में अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़, जैसलमेर में गैस गोदाम सीज

भरतपुर में रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में विशेष प्रवर्तन जांच दल को सूचना मिल रही थी कि शहर में कुछ स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रूप से गैस ट्रांसफर कर छोटे सिलेंडरों में भरकर बेची जा रही है. गैस की बढ़ती मांग के चलते इस तरह की गतिविधियां तेज होने की आशंका थी, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई की. सबसे पहले टीम ने शहर के कच्चा कुंडा क्षेत्र में देवेंद्र सिंह के मकान और बाड़े पर छापा मारा. वहां से 5 सिलेंडर बरामद किए. गैस ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल बांसुरी (नली) और अन्य उपकरण भी मिले. इनसे एक सिलेंडर से दूसरे में गैस भरी जाती. हालांकि कार्रवाई के समय मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं मिला.

भरतपुर/कुचामन/जैसलमेर: ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा और गैस को लेकर चिंता बढ़ी हुई है. इसी बीच भरतपुर में स्थानीय स्तर पर गैस की बढ़ती मांग का फायदा उठाकर कुछ लोग अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग और भंडारण कर रहे हैं. भरतपुर में रसद विभाग की विशेष प्रवर्तन टीम ने दो स्थानों से कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए. कुचामन-डीडवाना एवं जैसलमेर में भी रसद विभाग ने कार्रवाई की.

छोटे सिलेंडर करते तैयार: इसके बाद टीम ने कृष्णा नगर स्थित शेर सिंह के डोली प्रोविजनल स्टोर पर भी जांच की. यहां घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से संग्रहित कर रखा था. जांच के दौरान 6 गैस सिलेंडर और गैस रिफिलिंग में उपयोग होने वाली छोटी बांसुरीनुमा नली बरामद हुई. टीम ने सभी सिलेंडरों और उपकरण जब्त कर लिए. प्रदीप शर्मा ने बताया कि दोनों स्थानों से कुल 11 गैस सिलेंडर और गैस ट्रांसफर के उपकरण बरामद किए गए. प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि घरेलू सिलेंडरों से अवैध रूप से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरकर अधिक कीमत पर बेचे जाते थे.

कुचामन-डीडवाना में पकड़े कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर (ETV Bharat Kuchaman City)

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कुचामन-डीडवाना में पकड़े कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर: उधर, कुचामन सिटी एवं डीडवाना में शनिवार शाम कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की गई.डीएसओ उपेन्द्र ढाका ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम ने राजस्व, खाद्य विभाग और पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की. 21 होटल व रेस्तरां से 102 कमर्शियल व घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए. टीम ने करीब एक दर्जन दुकानों का निरीक्षण कर घरेलू सिलेंडर का उपयोग न करने की हिदायत दी. ढाका ने बताया कि वर्तमान समय में गैस आपूर्ति स्थिति को लेकर रसद विभाग अलर्ट है. रसद विभाग ने जिलेभर में होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई जारी रहेगी. इधर, जिले में घरेलू रसोई गैस की तीन दिन से किल्लत बनी हुई है. उपभोक्ता मदन अग्रवाल ने कहा कि तीन दिन पहले गैस बुकिंग हुई, लेकिन अब तक गैस सिलेंडर नहीं मिला. एजेंसी पर संपर्क किया तो संचालक ने कहा कि अभी स्टॉक नहीं है. जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा. टीम ने गैस एजेंसी के गोदाम का औचक निरीक्षण किया.

जैसलमेर में गैस गोदाम सीज (ETV Bharat Jaisalmer)

जैसलमेर में गैस एजेंसी का गोदाम सीज: जैसलमेर में जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा के नेतृत्व में टीम ने सायरा होटल के सामने स्थित जैसलमेर भारत गैस एजेंसी के गोदाम का औचक निरीक्षण किया. जांच में पाया कि एजेंसी ने राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही थी. रिकॉर्ड संधारण, उपभोक्ताओं का विवरण एवं गेट पास से संबंधित दस्तावेजों में भी कई अनियमितताएं पाई गईं. इस पर गैस एजेंसी का गोदाम सीज कर दिया. मीणा ने बताया कि जिले में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का वितरण अब जिला प्रशासन की अनुमति एवं निर्देशन में ही किया जाएगा. प्रशासन की गैस वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर है. अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.