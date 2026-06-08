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बिहार में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़, एक्शन के बाद माफियाओं के बीच हड़कंप

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस माफियाओं के नेटवर्क पर चोट पहुंचाई है. कुर्सेला क्षेत्र में पुलिस और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक ऑटो से 10 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद की है. कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

कटिहार में गैस माफियाओं पर बड़ा प्रहार: प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी किंचित कुमार ने बताया थानाध्यक्ष ने सूचना दी कि कुर्सेला पिकेट पर एक ऑटो में 10 कमर्शियल सिलेडर लदे हैं. सूचना के बाद हमलोग जांच करने पहुंचे और चालक से कागज दिखाने को कहा गया. चालक बहाने बनाने लगा. अवैध रूप से सिलेंडर ले जाया जा रहा था. इंडेन गैस की बॉडी और मार्क भारत का भी लगा हुआ है.

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FIR किया गया दर्ज: उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करते हुए सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है. चालक के पास कोई कागज नहीं था. बॉडी अलग है और सील किसी और कंपनी का है. एजेंसी संचालक संदेह के घेरे में है. मामले में एफआईआर कर दिया गया है. कुर्सेला भारत गैस की मिली भगत पाई गई है.

"प्रारंभिक जांच में सिलेंडरों की ढुलाई कालाबाजारी के उद्देश्य से किए जाने की आशंका जताई जा रही है. अधिकारियों ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया है और उनसे जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है. मामले में विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है."- किंचित कुमार,प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी