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बिहार में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़, एक्शन के बाद माफियाओं के बीच हड़कंप

कटिहार में गैस की कालाबाजारी को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए हैं. मामले में FIR दर्ज किया गया है.

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कटिहार में गैस माफियाओं के खिलाफ एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 7:38 PM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस माफियाओं के नेटवर्क पर चोट पहुंचाई है. कुर्सेला क्षेत्र में पुलिस और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक ऑटो से 10 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद की है. कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

कटिहार में गैस माफियाओं पर बड़ा प्रहार: प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी किंचित कुमार ने बताया थानाध्यक्ष ने सूचना दी कि कुर्सेला पिकेट पर एक ऑटो में 10 कमर्शियल सिलेडर लदे हैं. सूचना के बाद हमलोग जांच करने पहुंचे और चालक से कागज दिखाने को कहा गया. चालक बहाने बनाने लगा. अवैध रूप से सिलेंडर ले जाया जा रहा था. इंडेन गैस की बॉडी और मार्क भारत का भी लगा हुआ है.

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FIR किया गया दर्ज: उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करते हुए सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है. चालक के पास कोई कागज नहीं था. बॉडी अलग है और सील किसी और कंपनी का है. एजेंसी संचालक संदेह के घेरे में है. मामले में एफआईआर कर दिया गया है. कुर्सेला भारत गैस की मिली भगत पाई गई है.

"प्रारंभिक जांच में सिलेंडरों की ढुलाई कालाबाजारी के उद्देश्य से किए जाने की आशंका जताई जा रही है. अधिकारियों ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया है और उनसे जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है. मामले में विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है."- किंचित कुमार,प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी

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कमर्शियल सिलेंडर की कालाबाजारी (ETV Bharat)

आगे भी जारी रहेगा अभियान: आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग और अवैध कारोबार कानूनन अपराध है. ऐसे मामलों में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जिले में गैस कालाबाजारी के खिलाफ आगे भी लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाएगा.

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10 कमर्शियल सिलेंडर जब्त (ETV Bharat)

माफियाओं में हड़कंप: इस कार्रवाई को गैस की कालाबाजारी पर बड़ी चोट माना जा रहा है. प्रशासन की सख्ती से अवैध कारोबारियों में खौफ का माहौल है, जबकि आम उपभोक्ताओं ने इस कदम का स्वागत किया है.

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