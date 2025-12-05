ETV Bharat / state

कार और बाइक में टक्कर: ग्रामीण के साथ अभद्र व्यवहार करने पर एएसआई लाइन हाजिर

जोधपुर में एक सड़क दुर्घटना के बाद ग्रामीण ने जब पुलिस से मदद मांगी, तो कहासुनी हो गई. पुलिसकर्मी अभद्र व्यवहार करता नजर आया.

Police Commissioner's Office
पुलिस आयुक्त कार्यालय (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: पुलिस कमिश्नरेट के कुड़ी थाने में एक वकील के साथ हुए अभद्र व्यवहार की घटना का मामला अभी शांत हुआ ही है कि कमिश्नरेट के जिला ईस्ट के मथानिया थाने की तिवरी पुलिस चौकी के एक एएसआई का वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक ग्रामीण के साथ अभद्र व्यवहार करता नजर आ रहा है. इसका वीडियो सामने आने के बाद शुक्रवार को एएसआई को लाइन हाजिर किया गया.

शुक्रवार को तेजी से सोशल मीडिया पर इस विवाद का वीडियो वायरल हुआ, तो पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया. इसकी पुष्टि उन्होंने खुद की है. दरअसल तिवरी पुलिस चौकी के बाहर गत 3 दिसंबर को एक कार और बाइक की टक्कर हुई थी. इसमें बाइक सवार एक ग्रामीण के बच्चे को चोट आई. उसने कार चालक से तकाजा किया, तो कार चालक चौकी में चला गया. ग्रामीण भी दुर्घटना में घायल अपने बच्चे को लेकर वहां पहुंच गया. उसने एएसआई रूपाराम से बच्चे को इलाज के लिए पुलिस गाड़ी से भेजने की बात कही. जिसके बाद विवाद हो गया.

पढ़ें: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन: बीएलओ पर अभद्र व्यवहार का आरोप, एसआईआर कार्य करने से इनकार

इस दौरान कहासुनी इतनी ज्यादा हो गई कि एएसआई रूपाराम ने आपा खो दिया और ग्रामीण पर बरस पड़ा. इस दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो में ग्रामीण को यह कहते सुना जा सकता है, 'गरीब आदमी हूं, मदद कर दो'. जबकि रूपाराम ग्रामीण को फटकारते हुए गुस्से में बोले जा रहा है. वीडियो के अंत में तो वह गालीगलौच करता नजर आया. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि वीडियो तीन-चार दिन पुराना है. एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है.

पढ़ें: पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

8 को हाइकोर्ट में सुनवाई: कुड़ी भगतासनी थाने में गत 2 दिसंबर को वकील भरतसिंह के साथ थानाधिकारी हमीर सिंह द्वारा अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया था. हमीर सिंह ने वकील को थाने में बंद करने का कहा. जिसका वीडियो सामने आया, तो वकील समुदाय आक्रोशित हो गया. आंदोलन शुरू हुआ. हाइकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया जिसके बाद थानाधिकारी और रीडर को निलंबित किया गया. कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को पुलिसकर्मियों को आमजन के साथ शालीन व्यवहार के लिए प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए. जिस पर 8 दिसंबर को सुनवाई होगी.

TAGGED:

JODHPUR POLICEMAN VIRAL VIDEO
CAR AND BIKE ACCIDENT IN JODHPUR
POLICEMAN INDECENT BEHAVIOR
ACTION AGAINST ASI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.