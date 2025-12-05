ETV Bharat / state

कार और बाइक में टक्कर: ग्रामीण के साथ अभद्र व्यवहार करने पर एएसआई लाइन हाजिर

पुलिस आयुक्त कार्यालय ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: पुलिस कमिश्नरेट के कुड़ी थाने में एक वकील के साथ हुए अभद्र व्यवहार की घटना का मामला अभी शांत हुआ ही है कि कमिश्नरेट के जिला ईस्ट के मथानिया थाने की तिवरी पुलिस चौकी के एक एएसआई का वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक ग्रामीण के साथ अभद्र व्यवहार करता नजर आ रहा है. इसका वीडियो सामने आने के बाद शुक्रवार को एएसआई को लाइन हाजिर किया गया. शुक्रवार को तेजी से सोशल मीडिया पर इस विवाद का वीडियो वायरल हुआ, तो पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया. इसकी पुष्टि उन्होंने खुद की है. दरअसल तिवरी पुलिस चौकी के बाहर गत 3 दिसंबर को एक कार और बाइक की टक्कर हुई थी. इसमें बाइक सवार एक ग्रामीण के बच्चे को चोट आई. उसने कार चालक से तकाजा किया, तो कार चालक चौकी में चला गया. ग्रामीण भी दुर्घटना में घायल अपने बच्चे को लेकर वहां पहुंच गया. उसने एएसआई रूपाराम से बच्चे को इलाज के लिए पुलिस गाड़ी से भेजने की बात कही. जिसके बाद विवाद हो गया. पढ़ें: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन: बीएलओ पर अभद्र व्यवहार का आरोप, एसआईआर कार्य करने से इनकार